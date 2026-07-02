추미애의 ‘1번째 제안’ 지방노동감독관 170명 충원···“전국 최초로 내년 상반기 현장 투입”

전국 최초 ‘지방노동감독관제’를 도입하는 경기도가 내년 상반기 현장 투입을 목표로 170명 규모의 노동감독관을 채용한다.

경기도는 산업재해 예방과 노동권 보호를 위한 현장 중심 노동행정 강화 차원에서 170명 규모의 지방노동감독관 충원 절차에 착수했다고 2일 밝혔다.

이번 조치는 추미애 경기도지사가 당선인 시절 밝힌 ‘전국 최초 지방노동감독관 도입’ 방침에 따른 후속 조치다. 경기도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’도 120대 정책 제안을 하면서 첫 번째 제안으로 지방노동감독관 신속 도입을 제시한 바 있다.

도는 이에 따라 전날 7급 공개채용 절차를 시작했다. 내년 1월부터는 이번에 공채를 시작한 7급(노동직 25명)을 포함해 8·9급 경력경쟁채용, 시군 전입 등을 통해서 현장 감독 인력을 순차적으로 임용할 예정이다. 이후 170명 규모의 지방노동감독관으로 구성된 전담조직을 설치한다.

지방노동감독관은 고용노동부 노동감독관 직무교육과 사법경찰관 지정 절차를 거쳐 내년 상반기 현장에 투입된다.

경기도는 전국에서 노동자와 사업장이 가장 많이 밀집한 광역지방자치단체다. 제조업과 건설업, 물류업, 서비스업, 플랫폼 노동 등 다양한 노동 형태가 공존하고 있다. 특히 도내 사업장의 대부분을 차지하는 30인 미만 소규모 사업장은 중앙정부의 감독만으로는 산업안전보건 기준과 노동관계 법령 준수 여부를 상시적으로 확인하기 어려워 산업재해와 노동권 침해에 상대적으로 취약하다는 지적을 받아왔다.

도 관계자는 “지방노동감독관은 중앙 노동감독의 손이 충분히 닿기 어려웠던 소규모 사업장과 취약 노동현장을 중심으로 현장 점검을 수행하게 된다”고 말했다.