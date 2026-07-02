본격 무더위 전인데 벌써 4명 사망···폭염 속 온열질환 산재 6배 급증

폭염에서 일하다가 온열질환으로 산업재해 승인을 받은 노동자가 급증하는 추세다. 올해 본격적인 무더위가 시작되기도 전에 온열질환으로 사망해 산재 승인을 받은 노동자만 벌써 4명이다.

2일 근로복지공단이 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 김위상 의원실에 제출한 자료를 보면, 온열질환 산재 승인 건수는 2020년 13건에서 지난해 77건으로 5.9배 증가했다.

온열질환 산재 승인 건수는 2020년 13건, 2021년 19건, 2022년 23건, 2023년 31건, 2024년 51건, 지난해 77건으로 매년 증가 추세다.

폭염 속에서 일하다 목숨을 잃어 산재가 인정된 노동자도 해마다 발생하고 있다. 온열질환 산재 사망 승인 건수는 2020년 2명, 2021년 1명, 2022년 5명, 2023년 4명, 2024년 2명, 지난해 5명이었다.

올해의 경우 본격적인 무더위가 시작되기도 전인 지난 5월까지 온열질환 산재 신청이 총 18건 접수됐고, 12건이 승인됐다. 이 가운데 산재 승인을 받은 사망자는 4명이었다.

온열질환은 평균 기온이 가장 높은 8월에 가장 많이 발생하는 만큼 올해 온열질환 산재는 더 늘어날 것으로 보인다. 지난해 여름철 평균기온은 25.7도로 1973년 기상 관측이 시작된 이래 최고치였으며, 올해 여름철 평균 기온 역시 평년보다 대체로 높을 것으로 기상청은 전망하고 있다.

고용노동부는 지난 5월 ‘2025년 폭염 대비 노동자 건강보호 대책’을 발표하고 폭염안전 특별대책반을 운영하는 등 비상대응체계를 가동했다. 지난해 산업안전법 개정을 통해 체감온도에 따른 휴식과 작업중지 조치를 세분화하는 등 사업주의 보건 조치가 법제화됐다.

체감온도가 33도(폭염주의보) 이상일 경우 사업주는 2시간마다 20분 이상 휴식을 의무적으로 제공해야 한다. 체감온도 35도 이상(폭염경보)에서는 오후 2시~5시 사이 옥외 작업을 중지하고, 체감온도 38도 이상(폭염중대경보)인 경우 긴급조치 작업을 제외한 옥외 작업을 전면 중지할 것을 노동부는 권고했다.

노동부는 체감온도 35도 이상 폭염경보 상황에서 옥외 작업을 강행하다가 온열질환 사망자가 발생할 경우 즉시 작업 중지를 명령하고 무관용 원칙으로 엄중 처벌한다는 방침이다.