창간 80주년 경향신문

‘살림꾼’ 정창수 강북구청장 첫 결재는 ‘지역경제 살림 기본계획’ 확정

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

재정 전문가인 정창수 민선 9기 강북구청장의 취임 첫 1호 결재는 '강북구 지역경제 살림 기본계획' 확정이었다.

정 구청장은 이어 전통시장을 두루 찾아 상인들과 소통하며 지역경제를 구정의 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

2일 강북구에 따르면 '강북구 지역경제 살림 기본계획'은 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높이고, 지역 특성을 살린 산업을 육성해 지역 상권이 스스로 성장할 수 있는 '선순환 구조'를 만드는 것을 핵심으로 하고 있다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘살림꾼’ 정창수 강북구청장 첫 결재는 ‘지역경제 살림 기본계획’ 확정

입력 2026.07.02 11:06

수정 2026.07.02 11:09

펼치기/접기
  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

“지역 상권 스스로 성장하는 구조 만들 것”

1호 결재 후 지역 전통시장 차례로 방문

정창수 강북구청장이 첫 현장 행보로 수유재래시장을 찾아 상인과 전통시장 관계자들을 만나 애로사항을 듣고 있다. 강북구 제공

정창수 강북구청장이 첫 현장 행보로 수유재래시장을 찾아 상인과 전통시장 관계자들을 만나 애로사항을 듣고 있다. 강북구 제공

재정 전문가인 정창수 민선 9기 강북구청장의 취임 첫 1호 결재는 ‘강북구 지역경제 살림 기본계획’ 확정이었다. 정 구청장은 이어 전통시장을 두루 찾아 상인들과 소통하며 지역경제를 구정의 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

2일 강북구에 따르면 ‘강북구 지역경제 살림 기본계획’은 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높이고, 지역 특성을 살린 산업을 육성해 지역 상권이 스스로 성장할 수 있는 ‘선순환 구조’를 만드는 것을 핵심으로 하고 있다.

구 관계자는 “지역 경제에 활력이 돌아야 주민들의 일상에도 활력이 더해진다는 정 구청장의 믿음이 첫 결재에 담긴 것”이라고 설명했다.

이날 수유재래시장과 수유전통시장, 수유시장을 차례로 방문한 정 구청장은 시장 곳곳을 둘러보며 경기 상황과 애로사항을 청취했다. 또 상권 활성화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

정 구청장은 “소상공인과 자영업자가 힘을 얻고 주민들의 삶에 활력이 더해질 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “앞으로도 초심을 잃지 않고 현장에서 답을 찾으며 주민들이 ‘강북이 달라지고 있다’고 느낄 수 있는 변화를 하나씩 만들어가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글