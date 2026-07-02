‘살림꾼’ 정창수 강북구청장 첫 결재는 ‘지역경제 살림 기본계획’ 확정

“지역 상권 스스로 성장하는 구조 만들 것” 1호 결재 후 지역 전통시장 차례로 방문

재정 전문가인 정창수 민선 9기 강북구청장의 취임 첫 1호 결재는 ‘강북구 지역경제 살림 기본계획’ 확정이었다. 정 구청장은 이어 전통시장을 두루 찾아 상인들과 소통하며 지역경제를 구정의 최우선 과제로 삼겠다는 의지를 밝혔다.

2일 강북구에 따르면 ‘강북구 지역경제 살림 기본계획’은 전통시장과 골목상권의 경쟁력을 높이고, 지역 특성을 살린 산업을 육성해 지역 상권이 스스로 성장할 수 있는 ‘선순환 구조’를 만드는 것을 핵심으로 하고 있다.

구 관계자는 “지역 경제에 활력이 돌아야 주민들의 일상에도 활력이 더해진다는 정 구청장의 믿음이 첫 결재에 담긴 것”이라고 설명했다.

이날 수유재래시장과 수유전통시장, 수유시장을 차례로 방문한 정 구청장은 시장 곳곳을 둘러보며 경기 상황과 애로사항을 청취했다. 또 상권 활성화를 위한 다양한 의견을 나눴다.

정 구청장은 “소상공인과 자영업자가 힘을 얻고 주민들의 삶에 활력이 더해질 수 있도록 최선을 다하겠다”면서 “앞으로도 초심을 잃지 않고 현장에서 답을 찾으며 주민들이 ‘강북이 달라지고 있다’고 느낄 수 있는 변화를 하나씩 만들어가겠다”고 말했다.