말라리아·뎅기열 매개 모기 조기 출현···“예방수칙 실천해야”

서울시보건환경연구원이 감염병을 옮길 수 있는 매개 모기가 예년보다 빠르게 출현했다며 각별한 주의를 당부했다.

2일 연구원에 따르면 올해 전체 모기 발생은 평년과 비슷한 수준이다. 다만 말라리아 매개 모기는 평년보다 2주, 뎅기열 등 해외 유입 감염병 매개 모기는 1주 일찍 채집됐다. 현재까지 서울 전역에서 채집된 매개 모기를 분석한 결과 감염병 병원체는 검출되지 않았다.

최근 질병관리청은 전국에 일본뇌염 경보와 말라리아 주의보를 발령했다. 연구원은 “올해처럼 매개 모기가 조기에 출현했던 2024년 서울시 모기 매개 감염병 발생이 증가했던 전례가 있는 만큼, 지속적인 감시와 적극적인 방제가 필요하다”고 말했다.

연구원은 매개 모기 감시와 병원체 검사를 지속하고, 이상 징후가 확인될 경우 관계기관과 즉시 정보를 공유해 신속한 방제에 나설 계획이다.

연구원은 감염병 예방을 위한 개인 방역수칙 준수도 당부했다. 야외 활동을 할 땐 긴팔과 긴바지를 입고 모기 기피제를 사용하는 게 좋다.

모기는 소량의 고인 물에서도 서식한다. 화분이나 빈 용기의 고인 물을 수시로 제거하고, 정화조·집수정의 유충 방제와 방충망 점검에 동참해야 한다.

특히 말라리아 위험지역 방문 후 오한·고열 등 의심 증상이 나타나면 즉시 보건소나 의료기관을 찾아야 한다. 위험지역에서 군 복무를 마치고 2년 이내에 전역한 군인은 증상이 없더라도 가까운 보건소에서 무료 검사를 받을 수 있다.

박주성 서울시보건환경연구원장은 “모기 감시와 매개감염병 발생 동향을 면밀히 주시하며 선제적 감염병 예방에 최선을 다할 것”이라며 “시민들께서도 개인 방역 수칙을 실천해 모기에 물리지 않도록 주의해 달라”고 말했다.