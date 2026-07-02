제주자치경찰 드론 띄워 산림 훼손 특별 단속···제2공항 토지거래허가구역 해제 후속조치

3~17일···산림 불법 형질변경 단속 토지거래허가구역 해제 따른 후속조치

제주 자치경찰이 제주 제2공항 예정지인 성산읍 일대에 드론을 띄워 불법 산림 훼손 특별 단속에 나선다.

제주특별자치도 자치경찰단은 오는 3일부터 17일까지 2주간 항공사진을 정밀 비교해 불법 산림 훼손 현장을 잡아내는 특별단속을 실시한다고 2일 밝혔다.

이번 단속은 지난 4월 성산읍에서 11년간 유지돼 온 토지거래허가구역이 제2공항 예정지를 제외하고 해제된 데 따른 조치다

자치경찰단은 “이번 특별단속은 토지거래허가구역이 해제된 토지에서 지가 상승과 개발 이익을 노린 기획부동산의 투기성 산지 개발이 이뤄지는 것을 미리 차단하고 불법 토지 거래를 막기 위해 실시하게 됐다”고 설명했다.

이를 위해 자치경찰단은 수사관 15명으로 4개조 특별단속반을 편성한다. 단속반은 제주시 관내, 제주시 동부·서부 권역, 서귀포시 전역 등 구역별로 책임 배치될 예정이다.

주요 단속 대상은 행정기관 허가 없이 이뤄지는 무허가 산지 전용·입목 벌채, 개인 목적의 무단 도로 개설, 석축 조성 등 불법 형질변경, 자연석을 허가 없이 도외로 반출하는 행위 등이다.

단속에는 드론과 ‘공간 정보 업무 포털시스템’이 활용된다. 자치경찰단은 1단계로 최근 5∼10년간 연도별 항공사진을 정밀 비교하는 시계열 분석으로 훼손 의심 지역을 걸러낼 계획이다.

이후 유관부서와 함께 산지 전용 허가와 입목 벌채 신고 내역을 교차 검증한다. 인허가 등록이 없는 위반 의심 지역을 중심으로 드론을 띄워 현장조사를 벌여 사법 처리할 방침이다.

현장 조사에서 위법 행위가 확인되면 산지관리법, 산림자원법, 제주특별법 등에 따라 무관용 원칙으로 형사 입건한다. 이와 동시에 관할 행정기관에 통보해 신속한 원상복구 명령 처분도 병행할 방침이다.

형청도 자치경찰단 수사과장은 “공간정보 시스템과 드론까지 동원해 현장 중심으로 점검하겠다”면서 “미래 세대에 물려줄 공공 자산인 산림을 사유화하고 지능적으로 훼손하는 범죄에는 무관용 원칙으로 엄정 대응하겠다”고 말했다.