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본문 요약

경찰이 7명의 사상자를 낸 대전 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 현장책임자로부터 "세척기에서 발화됐을 가능성이 높다"는 취지의 진술을 확보했다.

다만 경찰은 국립과학수사연구원 감정 결과 등을 토대로 정확한 발화 원인을 규명하고 있다.

류근실 대전경찰청 광역수사대장은 2일 열린 화재 사건 설명회에서 "관계자 진술에 따르면 세척기에서 발화됐을 가능성이 높다는 취지의 진술이 있었다"고 밝혔다.

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“세척기서 발화 가능성 높다”···한화에어로 폭발, 현장책임자 진술 확보

입력 2026.07.02 11:28

수정 2026.07.02 11:44

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  • 강정의 기자

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경찰 “세척기 발화 가능성 관계자 진술”

국과수 감정·압수물 분석 병행

폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에 지난달 1일 중앙사고조사단 차량이 들어가고 있다. 한수빈 기자

폭발 사고가 발생한 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에 지난달 1일 중앙사고조사단 차량이 들어가고 있다. 한수빈 기자

경찰이 7명의 사상자를 낸 대전 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발사고와 관련해 현장책임자로부터 “세척기에서 발화됐을 가능성이 높다”는 취지의 진술을 확보했다. 다만 경찰은 국립과학수사연구원 감정 결과 등을 토대로 정확한 발화 원인을 규명하고 있다.

류근실 대전경찰청 광역수사대장은 2일 열린 화재 사건 설명회에서 “관계자 진술에 따르면 세척기에서 발화됐을 가능성이 높다는 취지의 진술이 있었다”고 밝혔다.

해당 관계자는 사고 당시 현장에서 근무했던 책임자인 것으로 확인됐다.

류 대장은 “합동감식 결과와 부합하는지는 현재로서는 말하기 어렵다”며 “정확한 원인은 계속 수사 중”이라고 말했다.

경찰과 대전지방고용노동청은 현재까지 세 차례 합동감식을 실시하고 압수한 서류와 전자정보 등 5700여 점을 분석하고 있다. 또 현장 설비와 작업도구 등 17점에 대해서는 국과수 감정을 의뢰한 상태다.

수사 과정에서는 세척기 내부에 쌓인 폐슬러지를 제거하는 작업이 사고 직전 이뤄졌을 가능성도 조사 대상에 올랐다. 경찰과 대전고용노동청은 당시 작업 절차 준수 여부와 업무상 주의의무 위반 여부를 포함해 당시 작업 경위 전반을 확인하고 있다.

폭발 원인으로는 정전기와 마찰, 충격, 누전 등 다양한 가능성이 검토되고 있다.

류 대장은 “여러 가능성을 열어두고 확인하는 단계”라고 했다.

경찰은 현재 업무상과실치사상 혐의로 1명을 입건했으며 대전고용노동청은 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 사업장장과 대표이사 등 2명을 입건해 합동 수사를 진행하고 있다. 경찰은 수사 결과에 따라 추가 입건 가능성도 배제하지 않고 있다.

이번 폭발 사고는 지난달 1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동 세척공실에서 났다. 이 사고로 노동자 5명이 숨지고 2명이 다쳐 모두 7명의 사상자가 발생했다.

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