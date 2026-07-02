국민의힘 지도부, ‘스벅 가야지’ 배재고 출전 정지에 “과도하고 폭력적…우리 정치 반성해야”

국민의힘 지도부가 경기 중 “스타벅스 가야지” 등의 구호를 한 배재고에 6개월 출전 정지 징계가 내려진 것을 두고 “과도하고 폭력적”이라고 비판했다.

양향자 최고위원은 2일 국회에서 열린 최고위원회의에서 학생들이 대학 입시에서 불이익을 받을 수 있다고 언급한 뒤 “극단적이고 혐오적인 표현은 명백한 잘못이고, 스포츠 정신에도 크게 어긋나는 것이 맞지만 벌이 너무 과하다”고 말했다.

양 최고위원은 “상처를 입은 광주의 학생들이나 광주 시민들도 잘못한 아이들의 장례와 꿈이 꺾이기를 바라지는 않을 것”이라며 “어른들도 깊이 반성해야 한다. 특히 우리 정치 깊이 반성해야 한다고 생각한다”고 말했다.

김재원 최고위원도 “철없는 고등학생들의 부적절한 언행이었다”면서도 “이 징계는 명백히 과도하고 폭력적이다. 협회 자체 징계 기준상 경기장 질서 문란, 이 내용은 세부적인 양형 기준조차 없는 모호한 규정”이라고 말했다. 김 최고위원은 “학생 전원에게 사실상 야구의 인생을 끝장내는 징계를 내렸다”며 “방송인 최욱씨가 극단적인 발언을 하고도 사과 한 번 하고 넘어간 것과 비교하면 이 나라 어른들의 막말은 관대하고 아이들의 철없는 응원가에는 너무나 잔인하고 폭력적”이라고 말했다.

우재준 최고위원은 “5·18 민주화 운동에 대해서 비하하는 듯한 그런 (학생들의) 발언은 적절하지 않다”면서도 “학생들이고 어린 친구들인데 너무 지나친 징계를 하는 것도 적절하지는 않다고 생각한다”고 말했다. 그는 “5·18은 대한민국을 만든 중요한 역사적 사건이지만 청년 세대에게는 역사적 사건 중 하나”라며 “정치권이 지나치게 성역화하면 오히려 반감이 생길 수 있다”고 말했다.

정점식 원내대표는 전날 페이스북에 “5·18 민주화운동을 비하한 측면이 있어 부적절한 행동이었다”면서도 “6개월 (출전) 정지 징계를 내린 것은 지나친 조치라고 여겨진다”고 적었다. 그는 “청소년 운동선수들에게 전국대회 출전은 대학 진학과 야구 인생이 걸린 일”이라며 “배재고 선수 전체가 잘못을 저지른 것도 아니고, 조롱에 동조하지 않은 선수들도 많이 있는데 배재고 야구부 전체에 6개월 출전 정지 징계는 과도하다”고 썼다.