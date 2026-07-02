통영 남포초·한려초, 2030년 통합 추진···학부모 찬성

경남도교육청은 통영 남포초등학교(학생수 14명)를 인근 한려초등학교(학생수 188명)와 2030년 3월 통합하는 방안을 추진한다고 2일 밝혔다.

통영시 도남동에 있는 두 학교는 1.7㎞ 거리를 두고 떨어져 있다. 이들 학교의 통합 추진은 지난 2023년 학부모와 지역민의 반대로 무산된 이후 이번이 두 번째다.

도교육청은 올해 상반기부터 설명회, 사전 협의를 거쳐 지난달 30일 학부모를 대상으로 설문조사를 한 결과 찬성 의견을 모았다고 밝혔다.

도교육청은 공모를 통해 한려초를 최종 통합 대상 학교로 선정했다. 통합안은 향후 20일간의 행정예고를 거쳐 확정된다.

도교육청은 적정 규모 학급 편성을 통해 또래 관계 형성과 사회성 함양 등 교육 환경이 개선될 것으로 기대한다.

통합 이후에는 학생들의 적응을 돕기 위해 통합 전 합동 교육과 안전한 통학 편의를 지원하고, 한려초의 일부 교육 시설 개선도 병행 지원할 방침이다.

경남도교육청 관계자는 “이번 통합은 학교 규모 적정화를 통해 교육의 질을 향상하기 위한 학부모와 지역사회의 결단”이라며 “남포초 학생들이 더 나은 환경에서 안심하고 다닐 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.