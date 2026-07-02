‘기본소득 지급’ 남해군 지역매출 34.2% 증가···의료·쇼핑 상승

경남 남해군에서 시행 중인 농어촌 기본소득이 가계 안정과 지역 상권 활성화에 꾸준히 성과를 내는 것으로 나타났다.

남해군은 지역화폐 사용 실적과 카드사 상권 빅데이터 등을 활용해 경제적 파급 효과를 분석한 연구용역 결과, 4월 지역 전체 매출 증가율이 전년 동월보다 34.2%을 기록했다. 4월은 기본소득이 본격 지급된 시기다.

이는 같은 기간 경남도 전체 평균 매출 증가율(2.6%)과 비교하면 무려 31.6%포인트나 높은 성장세다. 군민 1인당 월 15만원씩 지역화폐로 지급되는 기본소득의 소비 전환율은 89.7%에 달했다. 지원금이 외부로 유출되지 않고 소상공인 매출로 연결된 것이다.

업종별로 고령층 비중이 높은 지역 특성에 맞춰 여가문화, 의료·보건, 쇼핑·유통 등 생활밀착형 업종이 고르게 성장해 가계 안전망 역할을 했다.

골목상권에 안정적 기초 수요가 공급되면서 창업 생태계도 활력을 찾았다. 실제 카드 가맹등록 기준 데이터 분석 결과, 기본소득 시행 기간인 지난 3~5월에 남해군 내 신규 매장 수는 총 95개나 됐다. 반면, 폐업 매장 수는 48개에 그쳤다.

군은 이번 데이터 분석을 바탕으로 가맹점 인프라가 부족한 면 지역의 필수 업종을 확충하고, 단계별 로드맵을 차질 없이 추진할 방침이다.

군 관계자는 “이번 분석은 농어촌 기본소득이 단순한 복지를 넘어 지역 내 순환 경제를 촉진하는 강력한 경제 정책임을 실증한 것”이라며 “지방소멸 위험에 맞서는 지속 가능한 공공 모델을 완성하겠다”고 말했다.