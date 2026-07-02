‘2027년 섬의 날’ 개최지로 제주도 선정

내년 8월 예정된 ‘2027년 섬의 날’ 행사 개최지로 제주도가 선정됐다.

행정안전부는 지난 3월부터 진행된 전문가 현장실사와 발표 평가 등을 거쳐 내년 ‘제8회 섬의 날’ 행사 개최지로 제주특별자치도를 최종 선정했다고 2일 밝혔다.

‘섬의 날’은 섬의 가치와 중요성을 널리 알리기 위해 매년 8월8일로 지정된 국가기념일이다. 섬의 날 행사는 제1회(2019년) 전남 목포·신안섬을 시작으로 올해는 전남 여수(8월6~9일)에서 개최된다. 행사 기간에는 섬 전시관 운영을 비롯해 문화·예술 공연, 체험 행사, 학술 행사 등 다양한 프로그램이 운영된다.

제주도는 한라산과 오름, 해안 절경 등 독특한 자연환경과 오랜 역사·문화를 간직한 우리나라의 대표적인 섬 지역이다. 우도, 가파도, 마라도, 비양도, 추자도 등 독창적인 정취를 지닌 부속 섬들이 함께 자리하고 있으며, 해양 문화와 생태 자원, 고유의 해녀 문화 및 따뜻한 지역 공동체가 어우러진 풍성한 섬 문화를 보유하고 있다. 특히 행사 예정지인 성산일출봉 잔디광장 일대는 제주를 대표하는 관광 명소이자 세계적으로도 가치 있는 자연유산이다.

제주도는 그동안 각종 국제회의와 문화·관광 축제 등 대규모 행사를 성공적으로 개최해 오며 탄탄하고 안정적인 행사 운영 역량을 증명해 온 점도 커다란 강점으로 인정받았다. 아울러 전국 어디서나 편리하게 접근할 수 있는 촘촘한 교통망과 다양한 숙박·편의시설 등 대규모 행사를 치르기에 최적화된 기반 시설을 두루 갖추고 있다는 점에서 평가위원들의 높은 점수를 받았다.

행안부는 “내년 섬의 날 행사는 이러한 제주 섬 문화의 특색을 생동감 있게 살려 섬의 가치와 미래 가능성을 국민과 함께 나누는 축제의 장으로 마련될 예정”이라고 설명했다.