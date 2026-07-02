조숙경 켄텍 교수, 한국 첫 과학소통학회 초대 회장 선임

한국에너국에너지공과대(켄텍)는 에너지공학부 조숙경 교수가 한국과학기술문화소통학회(KCST) 초대 회장으로 선임됐다고 2일 밝혔다.

한국과학기술문화소통학회는 과학기술과 사회의 소통을 연구하고 현장 실천과 정책 연계를 모색하는 전문 학술단체다. 우리나라 최초의 과학커뮤니케이션 전문학회로 지난 5월 출범했다.

조 교수는 아시아인 최초로 세계과학커뮤니케이션학회(PCST Network) 회장을 지냈다. 국내외 과학소통 분야에서 연구와 협력을 이끌어온 전문가로 평가받고 있다.

학회는 과학기술과 사회를 연결하는 학술·정책 플랫폼 역할을 확대할 계획이다. 과학 콘텐츠의 정확성과 대중성을 높이는 협력 모델을 구축하고, AI·에너지·기후위기·바이오 등 첨단과학기술 현안을 놓고 정부와 전문가, 산업계, 시민이 함께 논의하는 공론장도 넓힌다는 방침이다.

오는 11월에는 일본과 중국, 인도, 태국, 말레이시아, 인도네시아 등 아시아 각국 전문가들이 참여하는 창립대회를 열 예정이다. 2031년 PCST 세계대회 유치도 추진한다.

조 교수는 “AI 시대에는 뛰어난 기술만으로 국가 경쟁력을 확보할 수 없다”며 “과학과 사회를 연결하는 신뢰와 소통이 혁신의 핵심 경쟁력이 되는 만큼 KCST가 과학기술인과 정책 결정자, 시민을 잇는 학술공동체로 성장하도록 힘쓰겠다”고 말했다.