효성중공업, 호주서 3100억원 규모 장기 공급계약 체결 “북미 넘어 호주로”

효성중공업이 호주 전력시장에서 대규모 수주를 기록했다. 북미 시장에서의 사상 최대 성과에 이어 호주에서도 대형 장기 공급계약을 따내며 전력기기 공급업체로서의 입지를 다지고 나섰다.

효성중공업은 호주 빅토리아주 유일의 송전망 운영사인 ‘오스넷’과 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 이번 계약에 따른 예상 총 수주액은 3100억원 규모다. 효성중공업은 향후 5년간 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 된다. 지난 3월 호주 퀸즐랜드주에서 수주한 1425억원 규모의 ESS 프로젝트에 연이은 성과다.

이번 계약으로 효성중공업은 빅토리아주를 비롯해 퀸즐랜드, 뉴사우스웨일스, 남호주 등 호주 주요 지역에 초고압 전력기기를 공급하며 호주 전역을 아우르는 공급망을 완성했다. 효성중공업은 현재 호주 송전시장 초고압변압기 점유율 1위를 기록하고 있다. 호주 정부가 신재생에너지 전환과 대규모 장거리 송전망 확충을 위해 200억 호주 달러 규모의 ‘국가 전력망 재정비’ 사업을 본격화하고 있어 향후 추가 수주 기대감도 높다고 한다.

조현준 회장은 “앞으로도 차세대 전력망 솔루션까지 협력을 확대하며 호주 에너지 전환을 함께 이끄는 파트너가 되겠다”고 밝혔다.