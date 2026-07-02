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본문 요약

LS일렉트릭이 직류 배전 공장, 'DC팩토리'를 본격적으로 가동한다.

DC팩토리는 반도체 변압기, 반도체 차단기, 에너지저장장치 등 LS일렉트릭의 직류 전용 핵심 기기가 대거 적용된 세계 최초 직류 배전 제조 시설이다.

직류 배전은 교류 전력을 직류로 변환하는 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 극대화하는데 실제 DC팩토리는 공장 전체의 에너지 효율을 10% 이상 올려 직류 배전의 실질적인 전력 절감 효과를 보여줬다.

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LS일렉트릭, ‘DC팩토리’ 본격 가동···“세계 최초 직류 배전 공장”

입력 2026.07.02 13:19

  • 김경학 기자

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천안사업장에서 DC팩토리 준공식 열려

LS일렉트릭 직원이 충남 천안 DC팩토리에 설치된 반도체변압기(SST)를 점검하고 있다. LS일렉트릭 제공

LS일렉트릭 직원이 충남 천안 DC팩토리에 설치된 반도체변압기(SST)를 점검하고 있다. LS일렉트릭 제공

LS일렉트릭이 직류(DC) 배전 공장, ‘DC팩토리’를 본격적으로 가동한다.

LS일렉트릭은 2일 충남 천안사업장에서 ‘DC팩토리’ 준공식을 개최했다. DC팩토리는 반도체 변압기(SST), 반도체 차단기(SSCB), 에너지저장장치(ESS) 등 LS일렉트릭의 직류 전용 핵심 기기가 대거 적용된 세계 최초 직류 배전 제조 시설이다.

직류 배전은 교류(AC) 전력을 직류로 변환하는 과정에서 발생하는 전력 손실을 줄여 에너지 효율을 극대화하는데 실제 DC팩토리는 공장 전체의 에너지 효율을 10% 이상 올려 직류 배전의 실질적인 전력 절감 효과를 보여줬다.

직류 배전 기술은 전 세계적인 데이터센터 전력 수요 급증 등과 맞물려 전력 산업의 핵심 화두로 떠오르고 있다. LS일렉트릭은 DC팩토리 운영 과정에서 확보한 실증 데이터와 검증된 기술 신뢰성을 바탕으로 글로벌 차세대 직류 생태계 주도권 확보에 속도를 낼 방침이다.

채대석 LS일렉트릭 대표는 “천안 DC팩토리는 100년 넘게 이어져 온 교류 중심의 전력 패러다임이 직류로 전환되는 역사적 이정표이자 제조 혁신의 결정체”라며 “차별화된 직류 기반 핵심 기기 역량과 진일보한 제조 실증 경험을 바탕으로 초고전력을 요구하는 AI 시대 전 세계 전력 시장을 선도하는 1등 기업으로 도약할 것”이라고 밝혔다.

한편 이날 LS일렉트릭 천안사업장에서 기후에너지환경부와 한국전력공사 주관으로 DC 산업 관련 주요 기업, 대학, 연구기관, 해외 DC 얼라이언스 관계자 등 약 120여명이 참석한 가운데 ‘K-DC 산업 확산 2026’ 행사도 열렸다.

행사에 참여한 한국전력공사, 한국에너지공대, LS일렉트릭, LS전선, 효성중공업, HD현대일렉트릭, LG전자는 ‘글로벌 직류기술 특화 연구단지 조성 및 공동 기술연구 협력을 위한 양해각서’를 체결했다. 이들은 협약에 따라 한국에너지공대 내 공동 연구단지 입주 및 연구협력 기반 조성을 추진할 예정이다.

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