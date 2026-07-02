전장연, 6개월 만에 출근길 지하철 시위 재개…“장애인 권리예산 보장하라”

전국장애인차별철폐연대(전장연)가 2일 출근길 지하철 탑승 시위를 재개했다. 지난 1월 중단한 이후 약 6개월 만이다. 이들은 정부를 향해 장애인 권리 예산 반영 등을 촉구했다.

전장연 활동가 60여명은 2일 오전 8시쯤 지하철 1호선 시청역(서울역 방면) 승강장에서 ‘제69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 진행했다. 대구·경남·충북 등 전국 각지에서 상경한 시위 참여자들이 승강장을 가득 채웠다.

앞서 전장연은 지난 1월 당시 김영배 의원을 비롯한 더불어민주당 서울시장 출마 후보들과의 협의에 따라 출근길 시위를 중단한 바 있다. 그러나 장애인 권리 보장이 개선되지 않자 6개월 만에 다시 시위에 나선 것이다.

박경석 전장연 상임대표는 이날 기자회견에서 “장애인에게도 이동하고, 교육받고, 지역사회 일원으로 살아갈 권리가 있다”며 “오늘 출근길 지하철을 마지막으로 탄다는 절박한 마음으로 임했으면 한다”고 말했다. 이어 현 정부에게 “이 대통령도 후보 시절 간담회를 통해 장애인 권리를 보장하겠다고 약속하지 않았나”고 물었다. 참가자들은 “예산 없이 권리 없다”, “교통약자이동법 전면 개정하라”, “공공일자리 제도화하라” 등의 구호를 제창했다.

서울교통공사 측은 “특정 장애인 단체는 즉시 시위를 중지하고 역사 밖으로 퇴거해달라”는 안내방송을 반복해 내보냈다. 이에 박 대표는 “우리는 특정 장애인 단체가 아니라 전국장애인차별철폐연대”라고 말하기도 했다.

전장연 활동가들은 오전 8시50분쯤 지하철 탑승을 시작했다. 60여명이 10명씩 조를 나눠 차례로 열차에 올랐다. 혼잡해진 열차 상황에 시위대에 잠시 눈길을 주던 시민들은 이내 스마트폰으로 시선을 돌렸다. 고개를 돌린 채 한쪽 귀를 막는 승객도 있었다. 서울역에 하차한 시위대는 역내 하나뿐인 엘리베이터를 타고 지상으로 이동했다.

오전 10시쯤 한국재정정보원 건물 앞에서 ‘예산 없이 권리 없다’ 결의대회가 시작됐다. 지상으로 올라온 참가자들은 박홍근 기획예산처 장관과 오세훈 서울시장에게 안정적인 장애인 공공일자리 제도화를 촉구하며 해고된 중증장애인 노동자 400명에 대한 원직 복직을 요구했다.

박 대표는 “2021년 12월3일(세계 장애인의 날)에 처음으로 지하철을 탔다”며 “올해 같은 날에는 국회에서 예산이 지원된다는 소식을 전할 수 있기를 바란다”고 말했다. 이어 “우리의 요구가 반영되지 않는다면 다음 시위에는 휠체어 당사자 100명을 조직해 제70차 출근길 시위를 진행할 것”이라고 했다.