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본문 요약

서울 강남구 대치동 은마아파트 재건축 사업이 본궤도에 올랐다.

하지만 은마아파트 안팎의 갈등으로 사업은 오랜 기간 제 속도를 내지 못하고 있었다.

서울시는 '신속통합기획 2.0'을 은마아파트에 적용하기로 하고 지난해 11월 정비 계획 변경을 결정 고시했다.

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[속보]‘47살 은마아파트’ 재건축 본궤도 올랐다···사업시행계획 인가

입력 2026.07.02 13:38

  • 류인하 기자

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신통기획 2.0 적용해 행정처리 1년 이상 단축

2028년 착공 목표···5850가구 대단지 탈바꿈

오세훈 서울시장이 지난해 10월 13일 서울 대치동 은마아파트 재건축현장을 방문해 현장점검을 하고 있다. 이준헌 기자

오세훈 서울시장이 지난해 10월 13일 서울 대치동 은마아파트 재건축현장을 방문해 현장점검을 하고 있다. 이준헌 기자

서울 강남구 대치동 은마아파트 재건축 사업이 본궤도에 올랐다.

서울시는 은마아파트 재건축 사업 시행 계획을 인가했다고 2일 밝혔다. 정비 계획 변경 결정 고시 후 7개월 만이다. 이번 인가로 은마아파트는 이르면 2028년 착공에 들어갈 수 있게 됐다.

은마아파트는 강남권 대표 노후 공동주택으로, 1979년 준공된 이후 정비 사업 필요성이 지속적으로 제기돼 왔다. 하지만 은마아파트 안팎의 갈등으로 사업은 오랜 기간 제 속도를 내지 못하고 있었다.

서울시는 ‘신속통합기획 2.0’을 은마아파트에 적용하기로 하고 지난해 11월 정비 계획 변경을 결정 고시했다. 이후 올해 2월 정비 사업 통합 심의 통과, 관계 기관 협의 및 주민 공람 등 관련 절차를 빠르게 진행해 왔다. 이는 통상 행정 절차 기간 대비 1년 이상 단축한 수준이다.

이번 사업 시행 계획 인가로 은마아파트는 대지 면적 24만3552.6㎡ 부지에 지하 6층~지상 49층, 29개동 5850가구 거대 단지로 재탄생한다. 이 중 909가구는 공공 임대주택으로, 195가구는 공공 분양주택으로 제공된다. 주민 편의를 위한 공원 및 공영 주차장, 개방형 도서관 등 다양한 부대 복리 시설도 함께 조성될 예정이다.

은마아파트는 앞으로 관리처분계획 인가, 이주, 해체 공사 등 후속 절차를 거쳐 이르면 2028년 착공에 들어간다. 강남구도 재건축 전담 지원 체계 마련을 위한 구청장 직속 ‘강남 재건축 신속화합TF’를 구성해 신속한 행정 처리와 갈등 예방을 해결하기로 했다.

서울 강남구 대치동 은마아파트 재건축 조감도. 서울시 제공

서울 강남구 대치동 은마아파트 재건축 조감도. 서울시 제공

최진석 서울시 주택실장은 “강남권 재건축의 상징인 은마아파트의 사업시행계획 인가는 신속한 재건축 추진의 대표 사례가 될 것”이라며 “서울시는 주택 공급 걸림돌을 제거하여 주택 시장 안정화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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