‘반도체 벨트’ 동탄, 집값 상승률 전국 1위···영향권인 경기 남부까지 들썩

전주비 1.46%↑···용인 기흥, 상승폭 경기 최고 서울 동북권 강세···성북구·강북구·도봉구순

반도체 벨트 핵심 지역인 경기 화성시 동탄구가 또 집값 상승률 전국 1위를 기록한 데 이어 반도체 산업 영향권인 경기 남부 지역의 집값도 들썩이고 있다. 서울의 아파트 가격도 상승세를 이어갔으나 전주보다 상승폭은 둔화됐다.

한국부동산원이 2일 발표한 6월 5주(6월29일 기준) 주간 아파트 가격 동향을 보면, 동탄은 1.46% 상승세를 기록했다. 직전 주(1.65%)보다 상승폭은 둔화됐으나 주간 상승률은 여전히 전국에서 가장 높았다.

동탄과 함께 반도체 벨트로 분류되는 용인 기흥구(0.39%)의 경우 직전 주(0.21%)보다 0.18%포인트 오르며 경기 지역 중 가장 큰 상승폭을 나타냈다. 구리시(0.3%) 역시 직전 주(0.33%)보다 상승폭은 줄었으나 여전히 높은 상승세를 보이고 있다.

특히 경기 남부권의 집값 상승률이 심상치 않다. 이번 주 전국 집값 상승률 상위 5곳 중 4곳이 전부 반도체 벨트 지역이었다. 2위는 성남 수정구·중원구(0.43%), 3위는 성남 분당구·수원 영통구(0.41%), 4위는 용인 기흥구·수지구(0.39%)였다. 5위는 경기 광명시(0.38%)였다.

남혁우 우리은행 부동산연구원은 “동탄발 경기남부 가격 강세 흐름이 최근까지 이어짐에 따라 상대적으로 가격 접근성이 양호한 곳으로 매수세가 꾸준히 유입 중인 것으로 추정된다”고 분석했다.

서울 아파트 매매가격(0.27%)은 직전 주(0.3%)보다 상승폭이 다소 줄었으나 여전히 높은 수준을 유지했다.

서울에서는 동북권 지역의 상승세가 이어졌다. 성북구(0.36%)가 최고 상승률을 기록한 가운데 강북구(0.32%)가 그 뒤를 이었다. 도봉구(0.31%)는 직전 주(0.18%)보다 0.13%포인트 상승폭을 확대하며 전국에서 가장 높은 상승폭을 보였다. 노원구·동대문구(0.31%)도 상승률이 높았다.

전세 매물이 부족한 상황에서 실수요자들이 서울에서 상대적으로 가격이 낮은 동북권 아파트를 매수하면서 상승세가 이어지고 있는 것으로 풀이된다.

강남 3구에서는 송파구(0.31%)가 직전 주(0.29%)보다 상승폭이 커졌다. 반면 강남구(0.21%)는 직전 주(0.35%) 대비 오름폭이 크게 줄었고, 서초구(0.20%)도 직전 주(0.19%)보다 상승세가 둔화됐다.

서울 전세가격은 0.3% 올라 직전 주(0.35%)보다 상승폭이 줄었다. 전국 전세가격 역시 0.11%를 기록하며 직전 주(0.12%) 대비 소폭 하락했다.

서울 전세가격 주간 상승률은 성북구가 0.48%로 가장 높았다. 이어 도봉구 0.47%, 성동구 0.46% 순이었다. 강동구·금천구·노원구(각각 0.42%)가 뒤를 이었다.

경기(0.15%) 지역에서는 동탄구(0.42%)의 전세가격 상승률이 가장 높았다. 광명시(0.41%), 안양 만안구(0.29%), 경기 하남시(0.26%) 등 순으로 높았다.