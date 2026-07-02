“진상 철저히 밝혀라” 대통령 지시에···경찰, ‘간호사 태움 사망 사건’ 전담수사팀 편성

경기 광주의 한 병원에서 20대 간호사가 직장 내 괴롭힘(태움)으로 숨진 사건과 관련해 경찰이 내사에 착수했다. 이재명 대통령이 엄단을 지시한 지 하루 만이다.

경기남부경찰청 광역범죄수사대는 경기 광주 간호사 태움 사건과 관련해 20명 규모의 전담수사팀을 편성했다고 2일 밝혔다. 태움은 선배 간호사가 신임 간호사를 상대로 하는 직장 내 괴롭힘을 지칭하는 은어다.

전담수사팀은 광수대장인 허태규 총경을 팀장으로, 수사팀 10명, 의료수사담당 3명, 피해자보호 2명을 비롯해 법률지원, 홍보, 서무 등으로 구성됐다.

현재 정식 수사에 착수하기 전 내사 단계로, 경찰은 조만간 정식 수사 전환 여부를 결정할 방침이다. 경찰은 숨진 간호사 A씨 유족과 동료 등을 상대로 진술을 청취하고 휴대전화 등을 확인해 실제로 태움이 있었는지를 파악할 예정이다.

경찰에 따르면 A씨는 태움을 견디다 못해 지난해 4월 퇴사한 뒤 우울증으로 정신과 치료를 받다가 수차례 자살을 시도한 것으로 전해졌다. 그는 지난 2일 자택에서 숨진 채 발견됐다.

A씨는 지난해 9월 직장 내 괴롭힘 인정을 일부 받았지만, 병원은 괴롭힘 가해자에 대해 ‘훈계’ 수준의 징계를 하는 데 그쳤다.

이 대통령은 이 사건과 관련해 전날 SNS에 해당 언론 보도를 공유하며 “태움은 결코 정당화할 수 없는 끔찍한 폭력”이라며 경찰에 불법행위가 있었는지 규명해달라고 지시했다.

이 대통령은 “이번 사건의 진상을 철저히 밝혀야 한다. 즉시 해당 병원에 대한 근로감독에 착수하고, 유사 위험이 있는 의료기관을 대상으로 무작위 불시 기획 감독을 실시하겠다”면서 “직장 내 괴롭힘과 노동 관계법 위반 여부를 면밀히 점검해, 법 위반이 확인될 경우 엄정 조치할 것”이라고 했다.

※우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109 또는 자살예방 SNS 상담 ‘마들랜(마음을 들어주는 랜선친구)’에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.