이 대통령 “3대 메가 프로젝트 예산, 최우선 순위에…국토 전체를 한국판 실리콘밸리로”

“초과세수 활용해 미래 세대 투자 재원 조성”

이재명 대통령은 2일 정부가 최근 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’와 관련해 “국토 전체를 한국판 실리콘밸리로 탈바꿈시키는 원동력이 될 것”이라며 “청와대와 정부는 관련 정책과 법령 정비, 예산 배정을 국정의 최우선 순위에 올려놓고 사업 진행에 속도를 내야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 수석보좌관회의에서 “최근 발표하고 있는 3대 메가 프로젝트는 단순한 지방에 대한 시혜가 아니라 대한민국이 4차 산업혁명의 최종 승자가 되는 유일한 길이자 미래 세대를 위한 역사적 결단”이라며 이같이 밝혔다. 3대 메가 프로젝트는 비수도권 지역에 반도체·인공지능(AI) 데이터센터·피지컬 AI 기반을 지원하는 정부의 신산업 정책이다.

이 대통령은 “되돌아보면 역대 정부들도 시대의 갈림길에서 언제나 새로운 도전을 통해 더 큰 도약의 문을 열어왔다”며 “예를 들면 1970년대 박정희 정부는 중화학공업 육성으로 수출입국에 길을 열었고, 2000년대 김대중 정부는 IT 기술 대국의 길을 닦았다”고 했다. 그러면서 “우리 국민주권 정부의 3대 메가 프로젝트는 대한민국이 초격차 산업 강국으로 우뚝 서는 세 번째 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “최근 예상되고 있는 초과세수를 효율적으로 활용해 미래 세대를 위한 안정적인 투자 재원을 조성하는 데도 만전을 기해 달라”고 지시했다.

이 대통령은 “미래의 성장 동력 창출과 동시에 해결해야 할 가장 큰 과제 중의 하나는 사회 곳곳에 깊숙이 자리한 불균형과 격차의 완화”라며 “K자형 양극화를 방치하면 생산성이 떨어지고 성장 잠재력이 훼손되고 나아가 국민 통합과 사회의 안정성마저 흔들리게 된다”고 밝혔다.

이 대통령은 “양극화 완화에 국정 성패가 달렸다는 자세로 다각도의 정책 대응에 나서야 한다”며 “이를 위해 기본적 생활 안전망 강화를 토대로 공정한 노동시장 형성, 골목 경제 활성화, 청년을 포함한 모두의 자산 사다리 구축에 총력을 기울여야 한다”고 말했다.

장마 대비와 관련해서는 “국민 안전에 관해서는 지나친 것이 부족한 것보다 100배 낫다”며 “안일한 인식과 대응으로 국민의 생명이 위협받지 않도록 총력을 다해달라”고 밝혔다. 이 대통령은 “이번주부터 본격 장마가 시작되는데, 7월 장마는 이례적인 데다 괴물 폭우와 같은 극단적 호우도 우려된다”며 “모든 지방정부는 재난 대응 체계를 세밀히 관리하고, 산사태 위험지·반지하·노후 시설·공사 현장·빗물받이 같은 취약 시설에 대한 철저한 선제 점검에 나서 주시기 바란다”고 당부했다.