‘장마 시작’ 풍수해 재난 위기경보 ‘주의’ 단계로 격상

전국적으로 장마가 시작됨에 따라 정부가 2일 오후 2시를 기해 풍수해 재난 위기경보를 관심에서 주의 단계로 격상했다.

윤호중 행정안전부 장관은 이날 여름철 집중호우와 폭염에 대비해 관계기관과 ‘2026년 여름철 재난·안전대책 종합 점검회의’를 열고 풍수해와 폭염, 물놀이 안전대책을 점검했다.

행안부는 정체전선 북상으로 전국에 장마가 시작됨에 따라 이날 오후 2시부로 풍수해 재난 위기경보를 주의 단계로 상향했다.

행안부에 따르면 최근 10년간(2016~2025년) 풍수해로 인한 사망자는 199명으로, 사고 유형별로는 산사태 85명(43%), 하천재해 64명(32%), 지하공간 침수 37명(19%) 등으로 집계됐다.

윤 장관은 회의에서 빗물받이와 우수관로 등 전국 428만여개 재해위험시설의 사전 점검·정비 결과를 확인하고, 위험기상 발생 시 관계기관 간 24시간 비상대응체계가 차질 없이 가동될 수 있도록 점검했다. 여름 휴가철을 앞두고 계곡과 하천, 해수욕장 등 물놀이 관리지역의 안전시설과 안전관리요원 배치 상황도 살폈다.

행안부는 입수 전 준비운동과 구명조끼 착용, 음주 후 수영 금지 등 물놀이 안전수칙 홍보를 강화하고, 안전관리요원 근무 실태에 대한 불시 점검도 실시할 계획이다.

폭염 대책과 관련해서는 취약노인과 쪽방 주민, 옥외노동자 등을 대상으로 한 맞춤형 보호대책과 무더위쉼터, 폭염저감시설 운영 실태를 점검했다.

윤 장관은 “국민들도 기상정보와 재난안전문자를 수시로 확인하고 호우·폭염·물놀이 상황별 안전수칙과 행동요령을 숙지해달라”고 당부했다.