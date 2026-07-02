“열대야 없는 고원 도시 태백으로 오세요”···태백시, 피서철 다양한 관광 프로그램 운영

강원 태백시는 한여름에도 평균 기온이 낮고 열대야가 없는 기후 특성을 활용해 피서철 다양한 관광 프로그램을 운영한다고 2일 밝혔다.

백두대간 중추에 자리 잡고 있는 태백시의 평균 해발은 965m에 달한다.

고지대 특성상 여름철 평균기온도 22.2도에 불과하고, 열대야도 거의 나타나지 않는다.

다른 지역에 비해 평균기온이 5도 이상 낮고, 한여름에도 시원한 바람이 불어 피서지로서 최적의 요건을 갖추고 있다.

태백시는 이 같은 기후 여건을 기반으로 자연·문화·야간 콘텐츠를 연계한 다양한 관광 프로그램을 운영할 예정이다.

먼저 오는 24일부터 8월 2일까지 도심 속 야외 영화 상영 프로그램인 ‘쿨시네마 페스티벌’을 개최한다.

또 오는 25일부터는 ‘제11회 한강·낙동강 발원지 축제’를 열어 다양한 즐길 거리를 제공한다.

이 밖에 황부자며느리공원과 태백산국립공원 하늘전망대는 야간 개장을 통해 아름다운 야경과 시원한 밤 풍경을 선보인다.

한여름에도 내부 온도가 9~10도를 유지하는 천연 동굴 관광지인 용연동굴을 비롯해 숲속에서 여유로운 휴식을 즐길 수 있는 고원힐링캠핑장 등 지역 대표 관광지에서도 관광객들을 위한 다양한 이벤트를 진행할 계획이다.

태백시 관계자는 “올여름에도 열대야 없는 시원한 기후를 바탕으로 태백만의 차별화된 여름 관광 콘텐츠를 준비했다”며 “7월 말부터 이어지는 축제와 청정 자연 속 피서지를 통해 많은 관광객이 쾌적하고 특별한 여름휴가를 보내시길 바란다”고 말했다.