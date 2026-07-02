시리아, 독재정권 축출 후 최초 의회 구성···재정비 시험대 올라

아사드 독재정권 축출 이후 시리아가 처음으로 의회 원구성을 마무리했다. 과도기에 있는 아메드 알샤라 시리아 정권이 본격적으로 국가 기반 재정비에 돌입할 것으로 보인다.

1일(현지시간) AP통신에 따르면 모하메드 타하 알 아메드 시리아 선거관리위원회 위원장은 이날 210명의 의원으로 구성된 의회가 오는 6일 첫 회의를 열고 취임 선서를 할 것이라고 밝혔다.

이날 알샤라 대통령이 210명 중 70명의 의원을 직접 지명하면서 원구성이 완료됐다. 210명 중 140명은 지난해 10월 간접 투표 방식으로 치러진 총선에서 당선됐다. 긴 내전으로 신분증 없이 피란 생활을 이어온 국민이 대다수인 탓에 선거는 간접 투표 방식으로 치러졌다.

알샤라 대통령은 70명의 의원 중 여성 15명을 임명했다. 앞서 치러진 총선에서 당선된 여성 의원은 6명뿐이었다. 이슬람 수니파가 아닌 소수 종교·민족 출신 의원도 10명에 불과해 의회의 대표성에 대한 비판이 나오기도 했다. 수니파는 알샤라 대통령을 도와 아사드 정권을 축출하는 것에 큰 역할을 한 것으로 알려져 있다.

앞서 지난해 10월 치러진 선거에서 광범위한 민족·종교를 포괄하고 있는 시리아의 갈등이 드러나기도 했다. 쿠르드족이 장악한 북동부 일부 지역, 드루즈족이 주로 거주하는 남부 스웨이다주에서는 선거가 시행되지 못했다. 스웨이다주에서는 아직 선거가 실시되지 못하고 있다.

과도기의 시리아가 새 의회를 출범시킴으로써 본격적으로 제도를 재정립하고 국가 개혁을 추진할 것으로 전망된다. 국제위기그룹의 시리아 담당 선임고문 노아 본시는 “지금까지 시리아 정부의 과도기 전반에 걸쳐 전 정권의 법률을 바탕으로 업무를 수행하면서 문제점과 한계가 있었다”며 “정부가 새로운 장을 열 수 있도록 새로운 법률이 필요하다”고 말했다. 본시 선임고문은 새 의회가 사적 제재 방지, 표현의 자유 보장, 과도기적 정의 체계의 명확화, 투자를 위한 건전한 틀을 마련하는 법안 등을 통과시켜야 한다고 덧붙였다.

알 아메드 위원장은 이날 “의회는 행정부가 제안한 법안을 승인할 뿐만 아니라 자체적으로 법안을 발의할 수도 있다”고 밝혔다. 그는 의회는 30개월 임기로 운영되며 새로운 선거법을 제정할 계획이라고도 밝혔다.

하지만 새로 구성된 의회가 독립적으로 알샤라 행정부를 견제할 가능성은 작다고 파이낸셜타임스는 짚었다. 알샤라 대통령은 2024년 12월 아사드 정권을 무너뜨린 이후 권력 장악에 속도를 내고있다. 대통령이 의원 중 3분의 1을 직접 임명할 수 있다는 점에서 의회에 대통령이 과도하게 관여하고 있다는 우려가 나온다.