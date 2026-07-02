차병원, 노화·생식학 국제 컨퍼런스 개최··· 건강수명·생식학 세계 석학들 한자리에

차병원이 노화·생식학 분야의 세계 최고 석학들을 초빙해 건강수명 연장에 관한 의학적 논의를 펼치는 국제 학술대회를 연다.

차병원은 오는 7월16~17일 경기 성남시 판교 차바이오컴플렉스에서 아시아태평양생식의학회와 공동으로 ‘2026 생식·노화 컨퍼런스’를 개최한다고 2일 밝혔다. 행사에는 차광렬 차병원·차바이오그룹 글로벌종합연구소장을 비롯해 세계 최대 규모의 생식의학 학술단체 중 하나인 아시아태평양생식의학회와 미국생식의학회 등의 주요 관계자가 참석한다.

특히 건강수명에 관한 세계적 석학으로 꼽히는 서유신 미국 컬럼비아대 교수, 우리 알론 이스라엘 바이츠만연구소 교수, 황종웨이 싱가포르국립대 의과대학 교수, 박상철 국제노화학회 회장 등도 자리해 노화에 절대적인 영향을 미치는 유전학과 후성유전학, 난자 노화, 난소 기능 저하 등이 건강수명에 미치는 영향을 심도 있게 논의할 예정이다.

기조강연은 인간 수명 결정에서 유전적 요인의 영향이 50~55%에 달한다는 연구 결과를 발표해 주목받은 우리 알론 교수가 맡는다. 이어서 서유신 교수는 100세 이상 장수 인구에 관한 ‘텔로미어’ 유전학 연구를 비롯해 여성 생식 노화학에서 난소의 중요성을 주제로 한 발표를 진행한다.

이밖에도 브라이언 케네디 싱가포르국립대 교수가 ‘치료적 항노화 물질과 생식 노화 중재의 미래’를 주제로, 미국생식의학회 회장인 재러드 로빈스 교수는 ‘가임력 확장’을 주제로 생식의학 미래 전략을 제시하는 발표를 맡았다.

차광렬 소장은 “생식의학과 건강수명은 차병원이 지난 40여년간 집중적으로 연구해 온 핵심 분야”라며 “이번 컨퍼런스는 세계 최고 수준의 연구자들과 함께 생식 건강수명 연장이라는 인류 공통의 과제를 논의하는 자리이자, ‘K-셀’을 비롯한 첨단 바이오 기술을 활용한 차세대 롱제비티 연구 협력의 출발점이 될 것”이라고 말했다.