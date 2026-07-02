‘392조 메가프로젝트’ 충청권 몰린다···반도체·AI 산업 대전환 ‘신호탄’

충남도, 올해부터 2년간 반도체 인력 780명 양성 세종에 ‘8조원’ 규모···시 출범 이후 역대 최대 전문가 “전력·용수 등 기반시설 확충 이뤄져야”

정부의 ‘3대 메가프로젝트’ 중 하나로 삼성과 SK하이닉스 등이 충청권 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 분야에 약 392조원을 투자하기로 하면서 지역에서는 첨단산업 경쟁력 강화와 경제 활성화에 대한 기대감이 커지고 있다.

2일 충남도 등에 따르면 삼성그룹과 SK하이닉스, 셀트리온 등은 충청권 미래 첨단산업 핵심 분야에 총 392조원을 투자한다.

이중 충남 투자 규모는 202조원이다. 삼성전자는 천안·아산에 56조원을 투자해 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 생산 거점을 구축하고 삼성디스플레이는 아산에 67조원을 들여 차세대 생산라인을 조성한다. 삼성SDI는 천안에 9조원을 투자해 차세대 배터리 마더팩토리를 건립한다.

SK는 70조원을 투자해 AI 데이터센터를 구축할 계획이며 셀트리온은 내포 농생명 융복합산업 클러스터 투자 계획(3000억원)을 차질 없이 추진하기로 했다.

박수현 충남지사는 “충남에서 제조 AI 표준을 먼저 확립하고 실증을 완료한 뒤 향후 호남 반도체 단지와 연계한다면 대한민국 AI 제조 혁신 시기를 5년 이상 앞당길 수 있을 것”이라고 말했다.

충남도는 ‘충청권 첨단전략산업 대도약 TF’에 참여하는 한편 천안·아산·당진시와 투자 기업이 참여하는 산업 분야별 TF를 별도로 구성해 투자 지원에 나설 계획이다.

기업 맞춤형 인재 양성에도 속도를 낸다. 반도체 분야는 특성화대학을 통해 올해부터 2년간 780명, 마이스터고를 통해 2029년까지 152명의 현장 인력을 양성한다. 디스플레이 분야는 라이즈(RISE) 사업을 통해 한국기술교육대와 호서대 등에서 연간 65명을 배출할 예정이다.

세종에서는 삼성전기가 8조원을 투자해 세종사업장에 최첨단 AI 서버용 패키지 기판 생산라인과 연구개발 시설을 확충한다. 이는 2012년 세종시 출범 이후 단일 사업 기준 최대 규모 투자다.

조상호 세종시장은 “세종이 최첨단 반도체 기판의 글로벌 제조 허브이자 반도체 후공정 산업의 핵심 거점으로 성장할 것으로 기대한다”며 “인허가와 기반시설 확충, 기업 애로 해소 등 투자 전 과정을 지원하겠다”고 했다.

정호석 호서대 반도체공학과장은 “충청권은 반도체 패키징과 테스트(OSAT), 디스플레이, 이차전지 등 첨단산업 기반이 이미 구축된 만큼 이번 투자가 산업 생태계를 한 단계 고도화하는 계기가 될 것”이라며 “다만 투자 발표에 그치지 않고 연구개발과 전문인력 양성, 전력·용수 등 기반시설 확충이 함께 이뤄져야 하며 대학·연구기관·기업이 협력하는 선순환 구조를 만드는 것이 성공의 핵심”이라고 말했다.