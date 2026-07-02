주말에도 ‘장맛비’···다음주 화요일까지 전국 곳곳 비·무더위

본격적인 장마철이 시작되면서 당분간 전국 곳곳에 자주 비가 내리겠다. 더위도 물러가지 않으면서 끈적한 날씨가 이어지겠다.

기상청은 2일 정례 브리핑을 열고 이날부터 3일까지 전국 내륙에, 4일은 제주도와 남부지방, 충청 남부를 중심으로, 5일부터 7일 사이에는 전국적으로 비가 내리겠다고 예보했다.

장맛비를 만드는 정체전선이 남하하면 대기 불안정으로 내륙 곳곳에 소나기가 내리고, 정체전선이 북상하면 습하고 따뜻한 공기가 유입되면서 저기압이 발달해 강한 비가 내리는 현상이 반복될 것으로 전망된다.

강혜미 예보분석관은 2~3일에는 정체전선이 남하한 상태에서 한반도 상공의 대류가 불안정해져 내륙 지역을 중심으로 곳곳에 소나기가 내릴 것으로 내다봤다. 소나기는 돌풍과 천둥·번개를 동반하는 한편 시간당 20~30㎜로 강하게 내리겠다.

2일 강수량은 수도권과 강원 내륙·산지를 중심으로 5~60㎜, 그 밖 지역은 5~40㎜로 예보됐다. 3일에는 중부 내륙을 중심으로 5~40㎜가량의 소나기가 내리겠다.

4일부터는 정체전선이 북상하면서 비구름대가 제주도와 남부지방, 충청권 남부까지 영향을 미치겠다. 전남 해안과 제주도에는 30~80㎜, 제주 산지에는 120㎜까지 비가 내리겠다.

5일부터 7일 사이에는 정체전선으로 인한 비구름대가 전국에 비를 뿌리겠다. 강 예보분석관은 “해수면 온도가 점차 높아짐에 따라 고온다습한 공기가 한국으로 더 잘 유입될 수 있는 환경이 만들어지고 있다”면서 “이 영향으로 5일부터는 강하고 많은 비가 내릴 수 있다”고 설명했다.

더위도 물러가지 않겠다. 기상청은 낮 최고기온이 오르는 상황에서 습도 영향으로 찌는 듯한 더위가 찾아올 것으로 전망했다. 당분간 전국 내륙 지역을 중심으로 낮 최고기온은 30도 이상으로 오르고, 최고 체감온도는 31도 안팎으로 오르겠다.

3일 전국 낮 최고기온은 25~30도, 4일 낮 최고기온은 25~32도를 보이겠다.

우진규 통보관은 “장마 시기에 진입하며 날씨 관련 거짓 정보가 많이 유포되고 있다”며 “공식적인 기상청 예보를 날씨누리 웹사이트 및 날씨알리미 애플리케이션, 기상청 블로그와 SNS 등을 통해 자주 확인해 달라”고 당부했다.