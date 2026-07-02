692만 사업자 부가세 신고·납부 27일까지

국세청은 올해 제1기 부가가치세 신고 및 납부를 오는 27일까지 마쳐야 한다고 2일 밝혔다.

이번 부가세 신고 대상자는 지난해보다 13만명 증가한 692만명이다. 개인 일반과세자가 556만명, 법인사업자가 136만개로 집계됐다.

간이과세자의 경우 상반기 세금계산서 발급 여부에 따라 납부 방식이 나뉜다. 세금계산서를 발급한 간이과세자는 상반기 실적을 직접 신고·납부해야 한다.

반면, 세금계산서를 미발급한 ‘예정부과대상자(9만명)’는 국세청이 고지한 예정부과세액만 내면 된다.

단, 예정부과대상자라도 올해 상반기 매출이나 납부세액이 직전 과세기간의 3분의 1에 미치지 못한다면 직접 신고를 통해 고지된 세액을 취소할 수 있다. 국세청은 이달부터 과세유형(간이·일반)이 변경된 사업자의 경우, 이번 신고는 변경 전 과세유형을 기준으로 신고해야 한다며 주의를 당부했다.

납세자는 세무서를 직접 방문할 필요 없이 홈택스나 손택스의 ‘미리채움 서비스(22종)’를 이용해 간편하게 신고서를 작성할 수 있다. 만약 사업 실적이 없다면 손택스 또는 ARS(1544-9944)를 통해 간단히 신고를 마칠 수 있다.

납세자 편의를 돕기 위한 맞춤형 서비스도 한층 강화됐다. 우선, 올해 1월부터 도입된 생성형 인공지능(AI) 챗봇 서비스를 통해 신고 과정에서 실시간으로 도움을 받을 수 있다. 국세청은 내·외부 과세 자료를 빅데이터로 분석해 업체별 특성에 맞춘 ‘개별 도움 자료’도 지난해보다 7종 늘어난 총 130종으로 확대 제공해 납세자의 성실 신고를 지원한다.

국세청은 고환율 피해를 겪는 중소·중견기업, 창업 초기 청년사업자, 매출 급감 소상공인 등 총 102만6000명의 납부기한을 별도 신청 없이 9월 28일까지 2개월 연장한다. 수출기업 등 세정지원대상자가 신고기한 내 환급을 신청한 경우 법정 기한보다 5∼12일 앞당겨 지급한다.

국세청은 이번 부가세 신고 기간에 불성실 신고 관행에 대해 점검할 예정이다. 특히 공유숙박업계의 매출 누락 행위를 집중적으로 들여다볼 방침이다. 최근 외국인 관광객 증가로 서울·부산 등 주요 관광지를 중심으로 공유숙박 수요가 급증하는 가운데, 차명계좌를 동원해 수입을 숨기는 꼼수가 잇따라 적발되고 있기 때문이다.

이에 따라 국세청은 검증 사각지대를 없애기 위해 해외 공유숙박 플랫폼으로부터 국내 업자의 매출(판매대행) 자료를 직접 넘겨받아 신고 내역과 정밀 대조하는 등 탈세 점검을 대폭 강화할 계획이다.