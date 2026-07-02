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김영진 “민주당 차기 당대표, 연임해 독점하는 것보다 다양한 사람에 기회 줘야”

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본문 요약

원조 친이재명계인 김영진 더불어민주당 의원이 2일 "대표를 연임하면서 독점하는 것보다 다양한 사람들이 당대표를 하면서 풀을 넓혀 나가고 대권주자로 커나가는 것이 좋겠다"고 밝혔다.

당대표 연임론에 부정적 입장을 나타낸 것이다.

김 의원은 "다양한 사람들에게 기회를 주는 게 필요하다고 생각한다"며 "대표를 연임하거나 이렇게 하면서 독점하는 것보다, 다양한 사람들이 당대표를 하면서 그 속에서 풀을 넓혀 나가고 대권주자로 커나가는 것이 민주당의 운동장을 넓게 쓰고 후보를 만들어가는 과정으로 좋겠다"고 말했다.

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김영진 “민주당 차기 당대표, 연임해 독점하는 것보다 다양한 사람에 기회 줘야”

입력 2026.07.02 14:49

  • 박하얀 기자

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국회 행정안전위원회 위원장으로 선출된 김영진 더불어민주당 의원이 지난달 30일 국회 본회의에서 당선 인사를 하고 있다. 연합뉴스

국회 행정안전위원회 위원장으로 선출된 김영진 더불어민주당 의원이 지난달 30일 국회 본회의에서 당선 인사를 하고 있다. 연합뉴스

원조 친이재명계인 김영진 더불어민주당 의원이 2일 “대표를 연임하면서 독점하는 것보다 다양한 사람들이 당대표를 하면서 풀을 넓혀 나가고 대권주자로 커나가는 것이 좋겠다”고 밝혔다.

김 의원은 이날 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 “민주당의 리더가 국민적인 능력과 실력을 검증받아 대권 후보로 성장해 나가는 것은 당연하다고 생각한다”며 이같이 말했다. 당대표 연임론에 부정적 입장을 나타낸 것이다.

김 의원은 “다양한 사람들에게 기회를 주는 게 필요하다고 생각한다”며 “대표를 연임하거나 이렇게 하면서 독점하는 것보다, 다양한 사람들이 당대표를 하면서 그 속에서 풀을 넓혀 나가고 대권주자로 커나가는 것이 민주당의 운동장을 넓게 쓰고 (대선) 후보를 만들어가는 과정으로 좋겠다”고 말했다. 그는 “그래서 저는 이재명 당시 대표의 연임에 대해서도 비판적인 의견을 제기했던 것”이라고 했다.

김 의원은 “정청래 (전) 대표, 송영길 의원이 (당대표) 재임에 도전하는데 (대표 당시 임기를) 짧게 했다”면서도 “원론적인 제 입장은 그렇다”고 말했다. 김 의원은 ‘김민석 전 국무총리를 지지하는 발언으로 해석될 여지가 있다’는 진행자의 언급에 “김민석 의원을 지지하거나 그런 것과 무관하게 원론적인 입장”이라고 했다.

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