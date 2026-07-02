정선 아리랑 발상지 아우라지 일대에 ‘달맞이꽃 정원’ 조성

강원도 무형문화재 제1호인 정선 아리랑의 발상지인 아우라지 인근 지역에 대규모 ‘달맞이꽃 정원’이 조성된다.

아우라지는 정선군 여량면 구절리에서 흐르는 송천과 임계면에서 내려오는 골지천이 합류해 어우러진다는 이유로 붙여진 이름이다.

강원 정선군은 오는 2027년까지 아우라지와 뗏목으로 유명한 여량면 갈금지역에 1만㎡ 규모의 ‘달맞이꽃 정원’을 조성하기로 했다고 2일 밝혔다. 또 달맞이꽃을 활용한 가공식품을 개발하고, 다양한 체험 프로그램도 운영할 예정이다.

여름철 2~3개월 동안 피는 달맞이꽃은 해가 지는 저녁 무렵 개화하는 독특한 특성을 보이고 있다.

정선군은 단순한 경관 조성에 그치지 않고 지역 소득 창출과 연계한 사업도 함께 추진한다.

달맞이꽃 종자에는 혈중 콜레스테롤 개선에 효과가 있는 것으로 알려진 감마리놀렌산(오메가-6 불포화 지방산)이 풍부하게 함유돼 있어 종자유 생산도 가능하다.

이를 활용한 아이스크림과 떡, 한과, 꽃차 등 다양한 가공식품도 개발할 수 있다.

정선군은 관광객을 대상으로 한 꽃차 시음과 씨앗 수확 체험 등의 프로그램을 도입해 경관 감상과 소비, 체험이 결합한 관광 모델을 구축할 계획이다.

유신 정선군 여량면장은 “아우라지는 정선을 대표하는 관광지이자 아름다운 자연과 문화가 어우러진 공간”이라며 “달맞이꽃 정원을 조성해 새로운 볼거리를 제공하면 보다 많은 관광객이 찾을 것으로 기대된다”고 말했다.