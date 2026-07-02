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충북 괴산군이 '맨발걷기' 성지로 거듭나기 위해 맨발숲길 조성에 나선다.

괴산군은 성황천 맨발숲길을 시작으로 청안면 문방천, 장연면 박달산 산림휴양단지 일원에 맨발숲길을 조성한다고 2일 밝혔다.

앞서 군은 지난 4~6월 사업비 4억원을 들여 괴산읍 서부리 성황천 맨발숲길을 조성했다.

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“맨발걷기 성지만들자”…충북 괴산군, 맨발숲길 조성사업 잇따라 추진

입력 2026.07.02 14:58

  • 이삭 기자

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충북 괴산군이 맨발숲길 조성하업을 추진하는 청안면 문방천 벚꽃길 모습. 괴산군 제공.

충북 괴산군이 맨발숲길 조성하업을 추진하는 청안면 문방천 벚꽃길 모습. 괴산군 제공.

충북 괴산군이 ‘맨발걷기’ 성지로 거듭나기 위해 맨발숲길 조성에 나선다.

괴산군은 성황천 맨발숲길을 시작으로 청안면 문방천, 장연면 박달산 산림휴양단지 일원에 맨발숲길을 조성한다고 2일 밝혔다.

앞서 군은 지난 4~6월 사업비 4억원을 들여 괴산읍 서부리 성황천 맨발숲길을 조성했다. 이곳에 대형수목을 심고 다층정원, 황토볼장, 퍼걸러, 모래놀이터 등 편의시설을 조성해 걷기와 휴식, 놀이를 함께 즐길 수 있는 공간으로 만들었다.

괴산군은 청안면 문방천 벚꽃길 일원에 새로운 맨발숲길도 만든다. 오는 10월까지 사업비 4억원을 들여 고무칩 포장 740m, 황토마사 포장 640m, 세족장 1개소, 데크쉼터 2개소를 설치할 계획이다.

장연면 오가리 박달산 산림휴양단지에도 맨발숲길이 들어선다. 11월까지 사업비 10억원을 투입해 산책로 1150m와 조망시설을 조성한다. 주요시설은 맨발숲길 150m, 전망데크 1개소, 산책로와 데크로드 1000m 등이다.

하반기에는 성황천 맨발숲길 확장 사업을 추진한다. 괴산군은 오는 12월까지 사업비 7억원을 투입해 괴산미니복합타운 수변공원 하천부지 일원에 1km 구간의 맨발숲길을 추가 조성한다.

괴산군은 이들 사업이 완료되면 기존 성황천 맨발숲길과 미니복합타운 수변공원이 연결돼 구도심과 신도심을 잇는 걷기 동선이 완성될 것으로 기대하고 있다.

송인헌 괴산군수는 “안전관리, 편의시설 점검, 체험 프로그램 확대를 통해 군민과 관광객이 일상 속에서 걷기를 즐길 수 있는 공간으로 가꿔 나갈 계획”이라며 “맨발숲길을 군민과 관광객이 함께 찾는 걷기 명소로 만들겠다”고 말했다.

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