민주당 “형소법 TF 출범, 보완수사권 폐지 실무 논의 시작”…법사위 첫 회의로 속도 내나

더불어민주당은 2일 검찰 보완수사권 폐지 여부 등 형사소송법 개정을 논의할 실무팀을 출범하겠다고 밝혔다. 국회 법제사법위원회를 확보한 민주당은 이날 첫 상임위로 법사위 회의를 열고 입법 준비에 속도를 내기로 했다.

한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 이날 오전 국회에서 정책조정회의를 열고 “검찰개혁 완성에 박차를 가하겠다”며 “원내지도부와 정책위원회, 법제사법위원회를 중심으로 형사소송법 개정 태스크포스(TF)를 출범시켜 실무 논의를 시작하겠다”고 말했다.

한 직무대행은 “TF에서 수사권과 기소권의 완전 분리, 보완수사권 폐지라는 시대적 과제를 빈틈없이 완수할 방안을 신속히 강구하겠다”며 “치열한 토론과 깊이 있는 숙의로 모든 지혜를 모아 빠른 시간 안에 완성도 높은 개정안을 도출하겠다”고 말했다. 그는 “검찰개혁의 목표는 단 하나, 국민 권익과 인권 보호”라고 했다.

원내지도부는 정책위원회와 법사위 등 3개 단위 외에도 필요한 유관 단위를 포함해 실무 협의를 진행하겠다는 입장이다. 신속하게 진행한다는 계획이지만 구체적인 시점을 밝히진 않았다. 이주희 원내대변인은 이날 기자들과 만나 “전당대회 등 시점을 기준으로 법안 처리를 논의한 사실은 없다”며 “시기를 기준으로 삼아서 정할 수는 없는 과제라고 생각한다”고 말했다.

국회 법사위는 이날 오후 전체회의를 열고 간사 선임과 소위 구성을 진행했다. 법사위는 지난달 30일 민주당이 11개 상임위원장 선임을 단독 처리한 이후 회의를 개최하는 첫 상임위다.

서영교 법사위원장은 이날 전체회의를 열고 “더 나은, 더 국민의 요구에 충실한 검찰개혁을 이뤄내기 위한 형소법 개정안 등 법사위에 계류 중인 주요 법안을 충실히 심사하겠다”며 “오는 7일 소위를 구성해 고유 법안 50건과 타 상임위에서 통과돼 온 법안 약 50건 등 약 100건을 상정하겠다”고 말했다. 서 위원장이 언급한 고유법에는 형소법 개정안도 포함됐다.

법사위는 이날 법안심사제1소위원회 구성 안건을 가결했다. 총 9명인 소위는 민주당 5인, 국민의힘 3인, 비교섭단체 1인으로 배분됐다. 교섭단체별로 오는 6일까지 위원장에게 명단을 제출해야 한다.