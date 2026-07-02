UAE 원유수출 사상 최고···미·이란 전쟁 이전 수준 회복

호르무즈 해협 봉쇄로 원유 수출길이 막혔던 아랍에미리트연합(UAE)이 우회 송유관이나 ‘유령 유조선’ 등을 활용해 전쟁 이전 수준으로 원유 수출량을 회복한 것으로 나타났다.

블룸버그 통신은 1일 UAE의 지난달 원유 및 콘덴세이트(초경질 원유) 수출이 한 달 전보다 약 30% 증가해 하루 390만배럴을 넘어섰다고 보도했다. 블룸버그는 에너지 시장분석업체 보르텍사와 케이플러 선박 추적 데이터를 종합해 이같은 결과를 얻었다고 설명했다.

이는 2017년 이후 최고 수준에 근접한 수치다. 블룸버그는 UAE가 우회 전략으로 원유 수출량을 늘렸다고 분석했다. 하나는 선박위치추적장치(AIS) 트랜스폰더를 끄고 해협을 은밀히 통과하는 이른바 ‘유령 유조선’이다. 또 하나는 호르무즈 해협 밖 푸자이라항으로 연결되는 우회 송유관으로 원유를 수송한 뒤 오만 해역에서 다른 선박에 옮겨 싣는 방식이다.

미·이란 종전 양해각서(MOU) 협상 국면 이후 걸프 지역의 원유 수출은 전쟁 이전 수준의 약 75%를 회복했으며, 호르무즈 해협을 통과하는 상업 물동량이 일일 1000만배럴을 넘었다고 보도했다.

UAE는 지난 5월1일 석유수출국기구(OPEC) 회원국 지위를 마감했다. UAE가 생산 쿼터 제약에서 벗어나면서 향후 얼마나 많은 원유를 공급할 수 있을지 관심이 쏠렸다.

골드만삭스는 이란 전쟁의 영향이 완화되고 호르무즈 해협 통항이 회복되면 세계 원유 시장이 다시 공급 과잉으로 돌아설 수 있다고 경고했다.