전북, ‘지속가능 올림픽’ 내세워 IOC 전략대화 도전

기존 시설 활용·분산 개최 모델로 차별화 모색 2036 올림픽 유치 첫 관문 앞두고 전략 고도화 서울 공동개최 성사 여부가 최대 변수로 부상

전북도가 2036 하계올림픽 유치의 첫 관문인 국제올림픽위원회(IOC) ‘전략대화’ 진입을 목표로 유치 전략 고도화에 나섰다.

전북도는 2일 충북 오송역 회의실에서 국제 스포츠 전문가 자문회의를 열고 올림픽 유치 단계별 대응 방안을 점검했다. 회의에는 국제 스포츠 전문가와 전주시, 전북체육회 관계자 등 30여 명이 참석해 개편된 IOC 개최지 선정 체계와 향후 일정을 공유했다.

참석자들은 IOC가 개최도시 평가 기준으로 제시한 정합성, 협력과 파트너십, 투명성, 유연성, 유산·연속성 등 5대 가치를 유치 전략에 반영하는 방안을 집중 논의했다. 단순한 대회 유치를 넘어 지역 발전과 지속가능성을 결합한 차별화된 올림픽 비전이 필요하다는 데 의견을 모았다.

IOC는 2019년 ‘올림픽 아젠다 2020+5’ 개혁 이후 개최 희망 도시와 비공식 협의를 거쳐 후보지를 선정하는 방식으로 체계를 전환했다. 전략대화는 개최 역량과 비전, 정부 지원 수준 등을 검증하는 첫 절차로 사실상 유치전의 출발선으로 꼽힌다.

전북은 올해 초 대한체육회 국내 후보도시 선정 과정에서 서울을 제치고 대한민국 후보도시로 확정됐다. 정부 승인과 IOC 협의 절차를 거쳐 국제 유치전에 나선 상태다.

전북이 내세운 핵심 카드는 기존 시설 활용과 분산 개최를 기반으로 한 ‘지속가능 올림픽’이다. 신규 경기장 건설을 최소화해 비용 부담을 줄이고 지역 균형발전과 올림픽 유산의 활용도를 높이겠다는 것이다.

이원택 전북지사는 전날 기자간담회에서 “문화체육관광부 등 관계 부처와 긴밀히 협의해 정부 심사 절차를 철저히 준비하겠다”며 “IOC 전략대화에 진입할 수 있도록 유치 기반을 차질 없이 마련하겠다”고 밝혔다. 전북도는 서울과의 공동개최 가능성도 열어두고 있다.

다만 공동개최 성사 여부는 불투명하다. 오세훈 서울시장은 지난해 2월 서울시의회 시정질문에서 서울·전북 공동개최 방안에 대해 “동의하지 못한다”며 “외국 도시들과 경쟁해야 하기 때문”이라고 밝혔다. 최근 지방선거에서 오 시장이 재선되면서 서울시의 입장 변화 가능성도 크지 않다는 관측이 나온다.

현재 2036 하계올림픽 유치에는 인도 아마다바드와 카타르 도하, 튀르키예 이스탄불 등이 거론된다. 국제공항과 숙박시설, 광역교통망 확충, 중앙정부 지원 확보도 전북이 넘어야 할 과제다. 전략대화 진입 여부와 서울 공동개최 성사 가능성이 향후 유치전의 성패를 가를 주요 변수로 꼽힌다.