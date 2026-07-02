긴 터널의 끝 보이나…주요 석유화학 업체 제품 판매 가격 잇달아 인하

한화솔루션, 주요 제품 t당 최대 25만원 인하 LG화학·SK지오센트릭도 기초유분 가격 낮춰 “중소 고객사 부담 줄이고 정부 지원 화답” 비닐 생산 업체 완전 정상화까진 시간 걸릴 듯

국내 주요 석유화학 업체가 잇달아 기초유분·합성수지 등 석유화학 제품 가격 인하에 나섰다. 중소 고객사와의 협력을 강화하기 위한 행보다. 석화업계가 중동 사태의 긴 터널을 빠져나가는 모습이다.

한화솔루션은 2일 폴리에틸렌(PE)과 폴리염화비닐(PVC) 등 주요 석유화학 제품 판매 가격을 t당 10만~25만원 인하한다고 밝혔다.

한화솔루션은 중소 고객사의 부담을 줄이고 정부 지원에 화답하는 차원이라고 설명했다. 정부는 중동 사태 이후 4월부터 6월까지 나프타 계약 물량에 대해 전쟁 이전 수준을 초과한 가격 상승분의 50%를 지원하고 있다.

남정운 한화솔루션 케미칼부문 대표는 “정부 지원 취지에 따라 플라스틱 가공 기업과 원가 부담을 함께 나누고 안정적인 공급 체계를 유지해 산업 경쟁력 강화에 이바지하겠다”고 밝혔다.

다른 석화 기업들도 제품 가격을 인하하고 있다. LG화학은 최근 에틸렌·프로필렌 등 기초유분 공급가를 한시적으로 t당 10만~20만원 낮춘다고 밝혔다. 이번 지원은 비닐과 포장재 등 생활 필수 소재를 제조하는 고객사를 중심으로 시행한다.

SK지오센트릭도 PE와 폴리프로필렌(PP) 등 폴리머 제품 가격을 t당 최대 20만원 인하했다. 공급가 인하는 6월 출하 물량부터 적용된다.

석화업계는 호르무즈 해협 봉쇄로 나프타 수급 차질을 빚었다. 나프타분해시설(NCC)을 보유한 대기업부터 기초유분과 합성수지를 납품받아 비닐과 플라스틱을 만드는 중소기업까지 줄지어 영향을 받았다. 특히 중소 고객사는 석화 제품을 확보하지 못해 공장 가동을 중단하는 사례가 속출했다.

정부는 이에 나프타 수급을 지원하고 수입처 다변화에 총력전을 펼쳤다. 산업부에 따르면 7월 나프타는 평소의 95% 이상을 확보한 상태다. 한화솔루션은 제품 가격 인하와 관련해 “정부의 나프타와 기초유분 지원에 따른 비용 절감 효과를 고객사와 공유하려는 조치”라고 설명했다.

다만 기초유분과 합성수지 고갈로 공장 가동을 중단했던 중소 고객사의 완전한 정상화까진 시간이 걸릴 전망이다. 중소 고객사 관계자는 “한번 멈춘 공장을 재가동하고 예년 수준으로 생산량을 늘리기엔 무리가 있다”고 말했다.

석화업계에선 정부 지원에 중소 고객사 협력으로 화답한 만큼 장기적인 추가 지원이 필요하다는 목소리도 나온다. 업계 관계자는 “나프타 수급뿐 아니라 중국의 저가 범용 제품에 대응해 추진하고 있는 고부가·친환경 전환에 정부가 더 많은 관심을 가져야 한다”고 말했다.