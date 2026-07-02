동국제약, 전립선비대증 개량신약 ‘유레스코정’ 중남미 13개국 라이선스·공급 계약 체결

동국제약이 전립선비대증 치료를 위한 개량신약 복합제 ‘유레스코정’의 라이선스 및 공급 계약을 체결했다.

동국제약은 지난 1일 스페인 글로벌 제약사 파에스 파르마(FAES FARMA)와 멕시코·콜롬비아·에콰도르 등 중남미 13개국에서 향후 10년간 총 390억원 규모의 유레스코정 라이선스 및 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약에는 계약금과 함께 최대 200만유로(약 35억원)의 개발 및 판매 보상금이 포함돼 있으며, 제품의 상업적 성과에 연계된 장기적인 수익 공유 구조도 마련된 것으로 알려졌다.

파에스 파르마는 스페인의 대표 글로벌 제약기업 중 하나로, 유럽과 중남미 지역을 중심으로 직접 법인을 운영하며 폭넓은 사업 네트워크와 영업·마케팅 역량을 보유하고 있다. 특히 비뇨기과 분야를 중남미 시장의 전략적 치료영역으로 선정하며 전문의약품 포트폴리오를 지속적으로 강화하고 있어 유레스코정 도입을 통한 시장 확대를 기대하고 있다. 계약 대상 국가에서의 제품 허가 절차는 순차적으로 진행될 예정으로, 제품은 각국의 허가 완료 이후 출시된다.

세계 전립선비대증 복합제 시장은 8300억원 규모로, 이 가운데 중남미 시장은 3000억원 규모에 달할 것으로 추정된다. 유레스코정은 전립선 크기를 감소시키는 동시에 전립선비대증으로 인한 배뇨장애 증상을 함께 개선하는 데 주안점을 둔 전문의약품으로, 타다라필(5㎎)과 두타스테리드(0.5㎎) 성분을 하나의 정제에 담은 세계 최초의 복합제다.

동국제약은 브라질 등의 국가에서도 추가로 계약을 진행하는 등 중장기 사업 확장을 위한 기반을 확보할 예정이다. 유레스코정 외에도 장기지속형 미립구 주사제, 리포좀 기반 항진균제 등도 해외 시장으로 진출 범위를 넓힌다.

동국제약 관계자는 “유레스코정은 국내 19개 병원에서 진행된 임상을 통해 유효성과 안전성을 입증받은 개량신약 전립선 비대증 복합제로서, 해외에서도 이러한 기술력을 인정받아 라이선스 공급 계약을 체결했다”며 “유레스코의 중남미 시장 진출은 세계 최초 복합제의 글로벌 시장 진출을 본격화하는 첫걸음으로, 다양한 지역에 파트너십을 확대하고 전립선비대증 치료제 시장에서 지속 가능한 사업 기반을 구축하는 전환점이 될 것”이라고 밝혔다.