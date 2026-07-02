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세탁기에 가두고 물 뿌리고···어린이집 아동학대에 인도 ‘발칵’

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본문 요약

인도의 한 정보기술 기업 어린이집에서 보육교사들이 2∼3세 아이들을 세탁기 안에 가두는 등 학대행위를 일삼다 적발됐다.

인도 경찰은 보육교사 5명을 특정해 아동청소년보호법 위반 혐의로 입건했다.

경찰은 아이들이 울거나 소란을 일으킬 때 보육교사들이 이를 물리적으로 제지하는 과정에서 학대가 벌어진 것으로 보고 조사를 이어가고 있다.

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세탁기에 가두고 물 뿌리고···어린이집 아동학대에 인도 ‘발칵’

입력 2026.07.02 15:34

  • 조형국 기자

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인도 IT기업 어린이집 보육교사의 학대 장면. 사진=NDTV 캡처. 연합뉴스

인도 IT기업 어린이집 보육교사의 학대 장면. 사진=NDTV 캡처. 연합뉴스

인도의 한 정보기술(IT) 기업 어린이집에서 보육교사들이 2∼3세 아이들을 세탁기 안에 가두는 등 학대행위를 일삼다 적발됐다.

2일 NDTV 등 인도 매체는 인도 남부 카르나타카 벵갈루루에 있는 프랑스 IT 기업 캡제미니 그룹의 인도 지사 ‘캡제미니 인디아’ 사내 어린이집에서 이같은 일이 벌어졌다고 보도했다.

사건은 학대 장면이 촬영된 동영상이 지난달 29일 소셜미디어에 공유되면서 빠르게 퍼졌다. 동영상에는 보육교사들이 아동들을 드럼 세탁기 안에 가두거나 서양식 변기에 주저앉히는 장면이 담겼다. 화장실 분무기로 아이들 입에 물을 쏘거나 욕실에 가두는 모습도 드러났다.

누리꾼들 사이에서는 공분이 확산했다. 문제의 어린이집에 대한 고발장이 경찰과 카르나타카주 어린이 권리보호위원회에 각각 제출됐다.

인도 경찰은 보육교사 5명을 특정해 아동청소년보호법 위반 혐의로 입건했다. 경찰은 아이들이 울거나 소란을 일으킬 때 보육교사들이 이를 물리적으로 제지하는 과정에서 학대가 벌어진 것으로 보고 조사를 이어가고 있다.

영문번역(English Translation)
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