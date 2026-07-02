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[속보]코스피, 7% 급락해 7600선 후퇴…삼전·닉스도 9~14% 폭락

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코스피 지수가 2일 7% 급락해 7600선으로 밀려났다.

개인은 6조2546억원 순매수하며 지수 하단을 떠받쳤다.

코스닥은 전장 대비 62.63포인트 내린 866.72에 거래를 끝냈다.

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[속보]코스피, 7% 급락해 7600선 후퇴…삼전·닉스도 9~14% 폭락

입력 2026.07.02 15:36

수정 2026.07.02 16:13

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  • 이보라 기자

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코스피가 급락 출발한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피가 급락 출발한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피·코스닥 지수가 표시되고 있다. 연합뉴스

코스피 지수가 2일 7% 급락해 7600선으로 밀려났다. 코스닥 지수도 6% 급락했다. 간밤 미국 반도체주 급락이 국내 증시 투자심리를 위축시키며 급락을 이끈 것으로 풀이된다.

코스피는 이날 전장 대비 655.32포인트(7.89%) 내린 7648.09에 마감했다. 코스피가 7700선 아래로 떨어진 건 지난달 8일 이후 약 한 달 만이다.

반도체 ‘투 톱’인 삼성전자는 전장보다 9.07% 하락한 28만6000원에, SK하이닉스는 14.57% 폭락한 218만7000원에 마쳤다.

이날 유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 4조3706억원, 2조716억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인은 6조2546억원 순매수하며 지수 하단을 떠받쳤다.

코스닥은 전거래일 대비 62.63포인트(6.74%) 내린 866.72에 거래를 끝냈다.

이날 국내 증시 하락은 미국 반도체주 급락이 영향을 미친 것으로 해석된다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지 10.6%, 인텔 9.0%, 샌디스크 10.6%, 브로드컴 2.2%, 엔비디아 1.3% 등이 일제히 하락했다.

메타가 남는 인공지능(AI) 연산 자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업을 준비 중이라는 소식이 전해지자 AI 과잉투자 논란과 반도체 수요 피크아웃(정점 후 하락) 가능성이 다시 제기된 게 배경이 됐다.

한지영 키움증권 연구원은 “메모리 업체들의 주가가 지난 2분기에 역대급으로 폭등하다 보니 그에 따른 차익실현 욕구가 누적된 과정에서 메타의 클라우드 사업 진출 소식이 명분을 제공한 것”이라고 말했다.

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