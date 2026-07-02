[속보]코스피, 7% 급락해 7600선 후퇴…삼전·닉스도 9~14% 폭락

코스피 지수가 2일 7% 급락해 7600선으로 밀려났다. 코스닥 지수도 6% 급락했다. 간밤 미국 반도체주 급락이 국내 증시 투자심리를 위축시키며 급락을 이끈 것으로 풀이된다.

코스피는 이날 전장 대비 655.32포인트(7.89%) 내린 7648.09에 마감했다. 코스피가 7700선 아래로 떨어진 건 지난달 8일 이후 약 한 달 만이다.

반도체 ‘투 톱’인 삼성전자는 전장보다 9.07% 하락한 28만6000원에, SK하이닉스는 14.57% 폭락한 218만7000원에 마쳤다.

이날 유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 4조3706억원, 2조716억원 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 개인은 6조2546억원 순매수하며 지수 하단을 떠받쳤다.

코스닥은 전거래일 대비 62.63포인트(6.74%) 내린 866.72에 거래를 끝냈다.

이날 국내 증시 하락은 미국 반도체주 급락이 영향을 미친 것으로 해석된다. 간밤 뉴욕증시에서 마이크론 테크놀로지 10.6%, 인텔 9.0%, 샌디스크 10.6%, 브로드컴 2.2%, 엔비디아 1.3% 등이 일제히 하락했다.

메타가 남는 인공지능(AI) 연산 자원을 외부에 판매하는 클라우드 사업을 준비 중이라는 소식이 전해지자 AI 과잉투자 논란과 반도체 수요 피크아웃(정점 후 하락) 가능성이 다시 제기된 게 배경이 됐다.

한지영 키움증권 연구원은 “메모리 업체들의 주가가 지난 2분기에 역대급으로 폭등하다 보니 그에 따른 차익실현 욕구가 누적된 과정에서 메타의 클라우드 사업 진출 소식이 명분을 제공한 것”이라고 말했다.