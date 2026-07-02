중 외교장관, 미국에 “대만 문제 신중히 처리”…미·중·일 지정학 삼각 긴장 속 경고

미·중 기술통제, 중·일 대만 갈등 중 중 외교부만 양국 외교장관 통화 밝혀

왕이 중국 공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장이 마코 루비오 미국 국무장관과 통화하며 미국에 대만 관련 사안을 신중하게 처리하라고 요구했다고 중국 외교부가 1일 밝혔다. 중국이 미·중 기술통제 이슈와 대만 문제로 인한 중·일 갈등에 대한 불만과 경고를 전한 것으로 풀이된다.

중국 외교부에 따르면 왕 부장은 지난달 30일 루비오 장관과의 통화에서 시진핑 중국 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 5월 미 ·중관계 원칙으로서 합의한 ‘건설적 전략·안정 관계’가 “장애물을 극복하고 굳건히 나아가야 한다”고 말했다.

왕 부장은 “건설적 전략·안정 관계 구축은 단순한 구호가 아니라 행동과 상호 이해, 지속적 노력을 필요로 한다”며 “양측이 협력 분야를 확대하고 더욱 긍정적인 의제를 설정하는 동시에 쟁점을 압축하고 다양한 위험 요소를 관리해야 한다”고 말했다. 그러면서 “대만 문제는 상황 전체에 영향을 미치니, 미국이 최대한 신중하게 처리하기를 희망한다”고 말했다.

중국 외교부는 루비오 장관이 말한 내용은 상세히 전하지 않았다. 두 외교장관이 통화가 긍정적이고 건설적이었다고 평가했으며 양국 정상 간 합의를 이행하기 위해 유연한 소통을 지속해 나가기로 했다고 밝혔다. 미국 국무부 웹사이트에는 관련 자료가 올라오지 않았다.

왕 부장과 루비오 장관의 통화는 미국이 지난달 들어 다양한 대중국 기술 견제를 단행한 가운데 이뤄졌다. 미국은 바이두, 알리바바 등 중국 빅테크 기업을 군사기업 블랙리스트에 올렸다. 중국 정부 역시 최근 미국 기업 10개사를 수출 통제 리스트에 추가하고 46개사를 정부조달에서 배제하는 조치로 맞불을 놓았다.

다만 미·중 간에 최근 표면적으로 드러난 갈등은 기술 견제 조치인데 중국 외교부가 밝힌 왕 부장의 통화 내용에서는 대만 관련 경고가 강하게 부각됐다. 대만을 둘러싼 미·중·일 긴장이 물밑에서 펼쳐지고 있다고 풀이된다.

대만과 관련한 갈등은 표면적으로는 중·일 간에 주로 불거지고 있다. 중국은 최근 일본과 필리핀이 배타적 경제수역(EEZ) 경계 획정 협상을 벌이는 것을 두고 강력하게 반발하고 있다. 중국은 최근 일본 기업 20곳을 일본의 군사력 강화에 기여한다며 수출통제 목록에 추가했다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국의 일본 기업 수출 통제 조치를 두고 “미·일·중 지정학 삼각관계의 최신 국면”이라고 평가했다. SCMP는 지난 5월 미·중 정상회담에서도 미국 측이 중국의 대일 희토류 수출 제한이 의제에 올라왔다고 전했다. 다만 미국 측의 소극적 태도로 희토류 수출 문제는 부차적 의제에 머물렀으며 일본 측이 배신감을 느끼고 있다고 SCMP가 전했다.

시 주석이 오히려 대만 문제를 두고 일본에 대한 불만을 강하게 터뜨려 지난 5월 미·중 정상회담에서 이란보다 일본이 더 주된 의제가 됐다고 파이낸셜타임스(FT)가 전한 바 있다

현재까지도 미국은 중국의 대일본 강경조치에 별다른 대응을 하지 않고 있다. 그러나 중국은 일본과 필리핀의 해양경계 획정 등의 행보 뒤에 미국이 배후에 있다고 보고 있다고 전해진다. 시진핑 중국 국가주석도 1일 중국 공산당 창당 105주년 기념 연설에서 “‘대만 독립’ 분리주의 세력을 단호히 진압하고 외부 간섭에 반대한다”고 말했다.