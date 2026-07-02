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금감원, 신한·키움증권 현장검사···JTBC 회사채 불완전판매 여부 점검

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본문 요약

금융감독원이 2일 채무불이행을 선언한 JTBC의 회사채 발행을 주관하거나 판매한 증권사들의 불완전판매 여부를 점검하기 위해 검사에 착수했다.

금감원은 지난달 15일 JTBC 등 중앙그룹 계열사들의 회생 절차 신청을 계기로 회사채 불완전판매 여부를 점검해왔다.

이찬진 금감원장은 지난달 22일 기자간담회에서 "회사채나 기업어음 발행이 적절했는지 점검하고 있고 필요시 검사로 전환할 것"이라며 "부도 직전까지 개인 투자자에게 판매된 것 같다"고 밝힌 바 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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금감원, 신한·키움증권 현장검사···JTBC 회사채 불완전판매 여부 점검

입력 2026.07.02 15:37

  • 배재흥 기자

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서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

서울 여의도 금융감독원 건물. 경향신문 자료사진

금융감독원이 2일 채무불이행(디폴트)을 선언한 JTBC의 회사채 발행을 주관하거나 판매한 증권사들의 불완전판매 여부를 점검하기 위해 검사에 착수했다.

금감원은 이날 신한투자증권과 키움증권에 대한 현장 검사에 나섰다.

이들 증권사가 JTBC의 재무 악화 위험을 충분히 인지한 채로 회사채를 발행한 것인지, 투자자에게 회사채 투자 위험을 알맞게 고지했는지를 집중적으로 살펴볼 것으로 전해졌다.

신한투자증권은 지난달 JTBC의 디폴트 선언 4개월 전인 올해 2월 930억원 규모의 회사채 발행 업무를 주관했다. 키움증권은 JTBC 유동화 전자단기사채(ABSTB)를 개인 투자자들에게 판매했다. 이번 채권은 주로 온라인 채널을 통해 판매된 것으로 알려졌다.

개인 투자자들은 증권사들이 투자 위험을 제대로 알리지 않는 등 불완전판매를 했다며 금감원에 민원을 제기했다. 금감원은 지난달 15일 JTBC 등 중앙그룹 계열사들의 회생 절차 신청을 계기로 회사채 불완전판매 여부를 점검해왔다.

이찬진 금감원장은 지난달 22일 기자간담회에서 “회사채나 기업어음(CP) 발행이 적절했는지 점검하고 있고 필요시 검사로 전환할 것”이라며 “부도 직전까지 개인 투자자에게 판매된 것 같다”고 밝힌 바 있다.

한편 법원은 지난달 30일 JTBC의 자율구조조정 지원(ARS) 프로그램 신청을 승인했다. ARS는 법원이 회생절차 개시 여부를 결정하기 전, 기업과 채권자들이 자율적으로 구조조정을 협의하도록 지원하는 제도다. 같은 날 중앙홀딩스·콘텐트리중앙·중앙피앤아이·메가박스중앙 등 중앙그룹 나머지 4개 계열사에는 회생 개시 결정이 내려졌다.

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