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“‘비만 치료제 주사’ 복통 등 소화기계통 장기손상 안전주의보 발령”

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본문 요약

A씨는 친한 친구가 비만치료제 주사로 살을 뺐다는 얘기를 듣고 귀가 솔깃했다.

A씨는 친구와 같은 방법으로 다이어트를 하기로 결심한 뒤 비만 치료제를 투여했지만 주사제 용량이 증가하면서 복통이 심해져 병원으로 뛰어가야만 했다.

한국소비자원이 비만 치료제 주사제 투여 후 복통과 발열 등을 호소하는 위해사례가 급증하자 소비자안전주의보를 발령했다.

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“‘비만 치료제 주사’ 복통 등 소화기계통 장기손상 안전주의보 발령”

입력 2026.07.02 15:40

수정 2026.07.02 15:52

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  • 정유미 기자

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소비자원 제공

A씨(21·여)는 친한 친구가 비만치료제 주사로 살을 뺐다는 얘기를 듣고 귀가 솔깃했다. A씨는 친구와 같은 방법으로 다이어트를 하기로 결심한 뒤 비만 치료제를 투여했지만 주사제 용량이 증가하면서 복통이 심해져 병원으로 뛰어가야만 했다.

한국소비자원이 비만 치료제 주사제 투여 후 복통과 발열 등을 호소하는 사례가 급증하자 소비자안전주의보를 발령했다.

소비자원은 2023년부터 지난 4월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 주사제 관련 위해정보는 총 1147건으로 집계됐다고 2일 밝혔다. 2023년 260건, 2024년 238건, 2025년 462건으로 해마다 증가하는 추세다. 지난해에는 전년 대비 94.1% 늘었고 올해 4월까지는 187건이 접수됐다.

유형별로는 독감 등 예방접종으로 인한 위해가 314건(27.3%)으로 가장 많았다. 이어 비만 치료제 투여로 인한 사례가 210건(18.3%), 진통제 투여로 인한 경우는 81건(7.1%)이었다.

특히 비만 치료제 관련 위해정보 접수 건수가 2024년 6건에서 2025년에는 116건으로 약 19배 급증했다.

증상별로는 복통 등 ‘소화기계통 장기 손상 및 통증’이 192건(16.7%)으로 가장 많았다. 다음으로 ‘오한·발열’이 149건(13.0%), ‘구토’ 93건(8.1%) 등의 순이었다.

주사제 유형별로는 예방접종의 경우 오한·발열 증상이 116건으로 36.9%를 차지했다. 비만치료제는 복통 등 소화기계통 장기손상 및 통증이 124건으로 59.0%에 달했다. 구토도 54건으로 25.7%를 차지했다.

연령대별로는 영유아(0∼7세)의 경우 독감, 폐렴구균 등의 예방접종으로 인한 위해 사례가 81.6%로 대부분을 차지했다.

하지만 청년(19∼34세)과 중년(35∼49세)은 비만 치료제 투여로 인한 위해가 많았다. 청년은 전체 276건 중 비만치료제 관련 사례가 119건으로 43.1%나 됐고, 중년은 전체 201건 중 65건으로 32.3%를 차지했다.

위해 발생 장소는 의료서비스시설이 797건으로 69.5%를 차지했지만 주택 역시 297건으로 25.9%나 됐다. 예방접종 관련 위해 사례는 의료서비스시설에서 발생한 경우가 77.7%였지만 비만치료제는 주택에서 발생한 경우가 74.3%로 대부분이었다.

주사제 이상반응은 기저질환이나 알레르기 등 개인의 신체 특성에 따라 양상과 강도가 다르게 나타날 수 있다. 무엇보다 비만치료제를 투여할 때는 주사제 보관 방법과 정해진 용량·기간을 지켜야 하고 이상반응이 발생하면 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.

소비자원 관계자는 “주사제 투여 전 반드시 의료진과 상의하고 반드시 의료기관에 20~30분 정도 머문 뒤 귀가해야 한다”고 말했다.

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