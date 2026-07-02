김민석, 복귀 첫 일정으로 SK하이닉스행…‘명·문회동’ 후 당내 갈등 숨고르기 기대감도

더불어민주당 차기 당대표 선거 출마가 유력한 김민석 전 국무총리가 2일 당 복귀 후 첫 일정으로 충북 청주 SK하이닉스 캠퍼스를 찾았다. 이재명 정부가 추진 중인 ‘3대 메가 프로젝트’를 뒷받침하겠다는 의지를 드러내기 위한 국정 연계형 행보다. 또 다른 유력 당권주자인 정청래 전 대표는 연이틀 호남을 찾아 5·18 관련 행보를 하며 민주당의 정통성을 부각하는 데 주력했다.

김 전 총리는 이날 충북 청주를 찾아 육거리시장에서 상인회 간담회를 진행한 뒤 SK하이닉스 청주캠퍼스를 방문했다. 김 전 총리는 이날 시장 방문 이후 “하이닉스는 충청 지역의 반도체 핵심 기지”라면서도 “전반적인 첨단 경제·산업이 좋아지는 상황에서도 시장 물가나 서민 경제에 그늘이 지면 안 된다는 것을 늘 생각 중”이라고 말했다.

이러한 행보는 같은 날 이재명 대통령이 참석한 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 SK하이닉스가 낸드 생산 거점인 청주에 총 100조원을 투자하겠다고 발표한 직후 이뤄졌다. 김 전 총리 측 관계자는 “지금 여당 대표의 첫 번째 임무는 이재명 정부를 단단하게 뒷받침하는 것”이라며 “국민들이 관심있는 것은 검찰개혁 같은 이슈보다 민생경제라는 차원에서 첫 일정을 정했다”고 말했다.

김 전 총리 측은 이재명 정부의 국정 과제 뒷받침을 핵심 캐치프레이즈로 내걸고 호남뿐 아니라 충청, 영남 등 대규모 투자가 예정된 비수도권 지역을 차례로 찾겠다는 계획이다. 김 전 총리와의 연합설이 나오는 송영길 의원은 이날 오후 서울 연세대에서 열린 동문 행사에 참석했다. 송 의원은 전당대회 출마 선언 시점을 고민하는 것으로 알려졌다.

정 전 대표는 민주당 최대 지지 기반인 호남에서 비공개 일정을 소화하며 로키 행보를 이어갔다. 전날 이원택 신임 전북지사 취임식에 참석한 데 이어 이날은 전남광주통합특별시에 있는 오월어머니회를 방문했다. 정 전 대표는 오월어머니회 방문 직후 페이스북에 “5·18 정신은 제 인생의 전환점”이라며 “5월 영령들의 정신을 계승하는 차원에서 5·18 헌법전문 수록에 더욱 박차를 가하겠다”고 말했다.

오는 8월17일 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 전례 없는 수준으로 치달았다는 문제의식이 나오는 가운데, 당내에선 전날 이 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬으로 갈등이 숨 고르기에 들어갈 것이란 기대 섞인 전망이 나왔다. 이 대통령이 문 전 대통령을 충분히 예우하고 존중하는 모습을 보인 만큼 문 전 대통령을 향한 원색적인 비난은 지속되기 어려울 것이라는 관측이 나온다.

김의겸 민주당 의원은 이날 MBC 라디오에서 “보스가 화해했는데 그렇게까지 험악하게 가지는 않을 것”이라고 말했다. 김남국 민주당 의원도 KBS 라디오에서 “어제 만남 자체가 메시지가 되어 향후 갈등을 완화하는 방향으로 가지 않을까 싶다”고 말했다. 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “두 전·현직 대통령의 오찬 회동은 대한민국을 위해 ‘뭉치자, 넓히자’”라며 “두 분 대통령 말씀은 딱 DJ(김대중 전 대통령) 말씀”이라고 말했다.

다만 외연 확장과 내부 결집이라는 당의 방향성을 두고 ‘올드민주당’과 ‘뉴이재명’ 지지층 간 긴장은 당분간 이어질 것으로 전망된다. 정 전 대표는 페이스북에 “두 분의 만남과 메시지를 보며 참 반갑고 고마웠다”면서도 “당 내부에서 조롱과 혐오 멸칭이 난무하며 갈등을 키워온 일부 세력에게 두 분의 만남과 메시지가 큰 울림이자 정문일침이 됐을 것”이라며 뉴이재명 세력을 재차 비판했다.