드라마에서 봤던 그 곳···제주 해녀들의 쉼터 ‘불턱’ 복원 ‘속도’

한림읍 금능리 ‘수릉코지 불턱’ 복원 현재까지 해신당 등 46곳 되살려 해녀 스테이 프로그램과 연계 활용

제주 해녀들이 물질(바닷속에서 해산물을 채취하는 행위) 후 몸을 녹일 때 사용했던 생활 공간인 ‘불턱’ 복원이 속도를 내고 있다.

제주도는 최근 해안 침식과 태풍 등으로 무너졌던 한림읍 금능리의 ‘수릉코지 불턱’의 복원 공사를 마무리했다고 2일 밝혔다.

불턱은 해녀들이 물질 전후 떨어진 체온을 회복하고 휴식을 취했던 장소다. 해안의 자연 지형을 최대한 활용해 둥글게 돌담을 쌓은 후 가운데 불을 피워 몸을 덥혔다.

특히 해녀들끼리 모여 앉아 옷을 갈아 입고 물질 요령, 바닷속 정보와 같은 여러 경험을 나누는 해녀 공동체의 정보 교환의 장이자 쉼터 역할을 했다.

하지만 해안 침식과 자연재해, 개발 등으로 불턱 훼손이 늘면서 복원 사업도 꾸준히 이어지고 있다. 도는 2018년부터 해신당, 불턱 등을 포함해 46곳의 해녀 문화 유산을 되살렸다.

도 관계자는 “불턱은 제주 해녀의 지혜와 공동체 문화를 보여주는 유산으로 평가받는다”면서 “매년 해녀들이 소속된 어촌계를 대상으로 수요 조사, 현장 조사를 한 뒤 복원 대상을 결정하고 있다”고 설명했다.

이번 불턱 복원은 현대식 시멘트 구조물을 전면 배제하고 전통 돌 쌓기 공법으로 진행됐다. 주변 자연석을 그대로 활용해 지형의 원형을 충실히 재현하면서 해안 경관과의 이질감을 줄이는 데 노력했다.

이번에 복원된 수릉코지 불턱은 한림읍 금능리가 추진 중인 해녀 스테이 프로그램과 연계해 해녀 체험 공간으로 활용된다. 도 관계자는 “해녀들은 현대식 탈의장을 사용하는 만큼 예전처럼 야외에 있는 불턱을 이용하지는 않는다”면서 “복원된 불턱은 방문객이 제주 해녀문화를 생생하게 체험하고 유네스코 인류무형문화유산의 가치를 가까이에서 느끼는 체험형 공간으로 활용될 것”이라고 말했다.

해녀문화는 2016년 유네스코 인류무형유산으로 등재됐고, 2017년 국가무형문화재로 지정됐다

김종수 제주도 해양수산국장은 “지역주민, 어촌계와 협력해 복원한 문화유산을 체계적으로 보존하고, 제주 해녀문화의 가치를 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.