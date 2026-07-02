외교부 “미 하원 보고서, 쿠팡 입장만 일방적 반영해 유감”

정부가 “한국 정부가 미국 기업에 공격적”이라는 내용이 담긴 미국 연방 하원 법사위원회가 발간한 보고서에 “쿠팡 측의 주장만을 일방적으로 반영하고 있다는 점에 유감”이라고 밝혔다.

박일 외교부 대변인은 2일 정례브리핑에서 “정부는 그동안 미 법사위 측과 소통을 하면서 우리 입장을 충실하게 설명해왔는데 전혀 반영되지 않았다”며 “미 법사위 보고서는 쿠팡 측의 주장만을 일방적으로 반영하고 있다는 점에 대해 유감을 표한다”고 밝혔다.

박 대변인은 “쿠팡 문제는 개인정보 유출 문제, 소비자 보호 문제 차원에서 관련 국내법에 따라서 적법하고 비차별적으로 조사와 관련 조치들이 이루어지고 있다”며 “정부가 차별적인 조사를 하고 부당한 규제를 하고 있다는 식으로 기술한 내용은 사실과 다르다”고 말했다.

미 하원은 이번 보고서와 관련해 한국 정부의 입장을 들어보겠다는 의사를 외교부에 밝힌 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “정부가 미국 디지털 기업을 비차별적으로 대우한다는 한·미 정상회담의 조인트 팩트시트(공동설명자료)상의 약속을 충실히 이행하고 있음을 적극 설명할 예정”이라고 밝혔다.

다만 정부 일각에선 미국 정부나 의회가 어느 때보다 강경한 입장을 취해 설득이 쉽지 않을 것으로 보는 기류도 있다. 정부는 향후 미 의회가 쿠팡 관련 추가 보고서를 공개하고, 청문회를 개최할 가능성도 염두에 두는 것으로 전해졌다.

미 하원 법사위는 이날 홈페이지에 ‘경쟁 차단: 미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격’이라는 제목의 보고서를 공개했다. 35쪽 분량의 보고서에는 “한국 정부가 수십년간 미국인 소유 기업을 표적으로 삼아왔고, 차별적 대우는 최근 몇 년 사이 더 심해졌다”는 내용 등이 담겼다. 보고서 분량의 절반 이상이 한국 정부가 쿠팡에 차별적 대우를 한다는 내용으로 채워졌다.