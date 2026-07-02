감사관실 이름에 ‘인권’ 더한 경찰청…“경찰 활동에 인권 보호가 최우선”

경찰청 감사관실이 2일 ‘인권감사관실’로 명칭을 바꿔 새로 출범했다.

경찰청은 이날 보도자료에서 “경찰 활동 전반에 인권 보호가 최우선 가치임을 상징적으로 담았다”며 이같이 밝혔다. 경찰청은 이날 서대문구 경찰청 청사에서 인권감사관실 현판식을 진행했다.

경찰청과 그 소속기관 직제 시행령에 따르면 인권감사관실은 경찰청과 소속기관 감사, 경찰 공무원 비위 조사, 경찰관 직무수행 과정에서의 인권 보호 등 역할을 한다.

경찰청은 이날 경찰청 청사에서 ‘전국 청문감사인권 워크숍’도 진행했다. 경찰청은 “전국 감사·감찰·인권 기능 담당자들이 한자리에 모여 인권 존중 문화 확산을 위한 주요 정책 방향을 논의했다”고 밝혔다.

오영근 국가인권위원회 상임위원은 워크숍에서 ‘인권 경찰이 나아가야 할 방향’을 주제로 강의했다. 350여명의 참석자들은 ‘국민과 함께하는 인권 경찰로의 도약’ 문구가 적힌 책자를 들고 기념 촬영을 했다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “국민에게 신뢰받는 경찰이 되기 위해서는 인권 중심의 경찰 활동과 건강한 조직 문화가 기본”이라고 밝혔다. 경찰청 관계자는 “인권 보호와 책임 있는 내부 통제를 조화롭게 추진해 국민이 안심하고 신뢰할 수 있는 인권 경찰로 한 단계 더 도약하겠다”고 밝혔다.