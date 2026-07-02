8월 LA서 ‘올리브영 페스타’ 개최···명동·성수 온 듯 꾸민다

CJ올리브영이 오는 8월 미국에서 처음으로 ‘올리브영 페스타’를 개최한다. 홍대·명동·성수·강남 등 외국인 관광객들이 즐겨찾는 서울 명소를 옮겨 놓은 듯하게 행사장을 꾸민다.

올리브영은 8월14~16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 ‘LA 컨벤션센터’에서 열리는 ‘KCON LA 2026’과 연계해 ‘올리브영 페스타 LA 2026’을 개최한다고 2일 밝혔다. 올리브영이 2019년 국내에서 시작한 뷰티 페스티벌인 ‘올리브영 페스타’가 해외에서 열리는 것은 지난 5월 일본에 이어 이번이 두번째다.

이번 행사는 ‘K-뷰티 플레이그라운드 페스티벌’을 주제로 기획됐다. 서울 대표 상권의 길거리를 구현해 방문객들이 마치 서울을 여행하듯 K-뷰티 브랜드를 생동감 있게 경험할 수 있도록 한 것이 특징이다. 총 55개 K-뷰티·라이프스타일 브랜드가 참여해 대표 상품과 다양한 체험형 콘텐츠를 선보인다.

올리브영과 함께 미국에 진출한 중소·인디 브랜드들이 현지 고객과의 접점을 넓히고 브랜드 인지도를 높일 수 있도록 다양한 지원 프로그램도 마련했다. 올리브영 입점 브랜드가 진행하는 체험형 강연 프로그램 ‘뷰티&헬스 딥 다이브’를 통해 브랜드가 대표 상품과 브랜드 스토리 등을 직접 소개하고 방문객들이 제품을 함께 체험하며 자유롭게 질의응답을 나누는 방식으로 진행한다.

올리브영은 지난 5월 미 캘리포니아주 패서디나시에 미국 첫 오프라인 매장을 연 데 이어 지난달 LA 상업 중심지인 웨스트필드 센추리시티 쇼핑몰에 2호점을 열었다.