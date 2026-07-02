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본문 요약

SK가 인공지능 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 5년 간 1조 4000억원의 상생 자금을 투입한다고 밝혔다.

2일 서울 중구 SK T타워에서 열린 'SK-1·2·3차 협력사 간 상생 협약' 체결식에서 SK하이닉스는 상생 자금으로 협력사의 연구개발부터 실제 제품 개발, 양산까지 지원하겠다고 밝혔다.

협력사들이 걱정 없이 기술 혁신에 몰두할 수 있도록 초기 개발비 최대 50%를 선제적으로 지원하는 등의 'R&D 도전 보상제'를 실시할 예정이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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SK, 5년 간 1.4조 협력사 ‘상생’에 투입키로

입력 2026.07.02 16:43

  • 김유진 기자

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2일 서울 중구 SKT타워에서 열린 SK-공정위 상생협약 체결식에서 안현 SK하이닉스 사장(왼쪽부터), 유원양 티이엠씨 대표, 박동석 피에스디이 대표, 주병기 공정거래위원장이 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

2일 서울 중구 SKT타워에서 열린 SK-공정위 상생협약 체결식에서 안현 SK하이닉스 사장(왼쪽부터), 유원양 티이엠씨 대표, 박동석 피에스디이 대표, 주병기 공정거래위원장이 협약서에 서명한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

SK가 인공지능(AI) 반도체 산업 경쟁력 강화를 위해 5년 간 1조 4000억원의 상생 자금을 투입한다고 밝혔다.

2일 서울 중구 SK T타워에서 열린 ‘SK-1·2·3차 협력사 간 상생 협약’ 체결식에서 SK하이닉스는 상생 자금으로 협력사의 연구개발(R&D)부터 실제 제품 개발, 양산까지 지원하겠다고 밝혔다.

협력사들이 걱정 없이 기술 혁신에 몰두할 수 있도록 초기 개발비 최대 50%를 선제적으로 지원하는 등의 ‘R&D 도전 보상제’를 실시할 예정이다. 연구가 실패하더라도 그간의 기술적 기여도를 인정해 정산해주는 방식도 도입한다고 SK하이닉스는 밝혔다.

또한 용인 반도체 클러스터 1기 내 1000평 규모로 기업 제품을 실제 검증할 수 있는 테스트베드 ‘트리니티 팹’을 구축해 내년부터 가동할 예정이다. 협력사들이 신기술을 적용한 부품과 장비 신뢰성을 실제와 동일한 조건에서 검증하도록 지원하는 취지다.

이날 협약에는 SK하이닉스, SK텔레콤, SK에코플랜트, SK지오센트릭, SK실트론, SK㈜ AX, SK인텔릭스 등 7개 계열사와 100여 개 협력사가 참여했다. 주병기 공정거래위원장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 지동섭 SK수펙스추구협의회 SV(사회적 가치)위원장, 계열사 최고경영자(CEO) 및 협력사 대표 등 150여명이 참석했다.

SK는 1차 중소협력사를 대상으로 대금 지급 기한을 마감 후 최대 10일 이내로 단축하고, 현금 지급 비중도 확대하기로 했다. 신설되는 상생결제시스템을 활용하는 협력사에는 인센티브를 제공한다.

특히 SK텔레콤은 중소 협력사를 대상으로 마감 후 2영업일 내 100% 현금을 지급하는 ‘대금지급바로’ 서비스를 더 많은 협력사로 확대하는 방안도 검토한다.

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