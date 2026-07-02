이 대통령 “충청, 균형발전·첨단산업 거점…‘우리 동네 안 온다’ 정치인 부화뇌동 안 돼”

이재명 대통령이 2일 “충청은 대한민국 첨단산업의 중심을 넘어 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 우뚝 설 것”이라고 말했다. 이 대통령은 최근 정부가 발표한 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’와 관련한 지역 투자를 두고 “분열적으로 접근해서는 안 된다”고 강조했다.

이 대통령은 이날 충남 아산 삼성디스플레이 제2캠퍼스에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석해 이같이 밝히며 “충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 생존 전략이고 충청이 선도해 온 첨단산업 강국의 길이 대한민국의 미래”라고 말했다.

이 대통령은 이날 축사를 통해 “AI 시대 미래를 좌우할 핵심 전략산업인 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 4대 첨단산업이 하나의 생태계를 이루고 있는 지역이 바로 충청”이라며 “균형 발전과 첨단산업의 거점을 하나로 일치시킬 이 중대한 기회를 결코 놓치지 않을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 “삼성과 SK하이닉스, 셀트리온이 충청권 첨단산업 육성에 관한 대규모 투자계획을 발표해 줬다”며 “국민을 대표해 과감한 결단에 감사드린다”고 말했다. 이 대통령은 “(삼성 선대 회장인) 고 이병철 회장이 1983년 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언했던 역사적 순간이 떠올랐다”면서 “이재용 삼성전자 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다”고 말했다.

이날 국민보고회에는 전날 임기를 시작한 더불어민주당 출신 허태정 대전시장, 조상호 세종시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사도 참석했다.

이 대통령은 축사에 앞서 “지역 투자에 있어 일부 지방자치단체장은 주민들이 ‘왜 우리 동네에는 안 되느냐’는 지적을 해서 스트레스를 받는 것 같다”면서 “분열적으로 접근해서는 안 된다”고 말했다. 그는 “가장 좋은 입지에 기업이 입주하도록 지원하는 것이지, 선물을 나눠주는 것이 아니다”라며 “정치하는 사람이 부화뇌동해서 화를 낸다면 동네가 발전하겠느냐”고 말했다.

이를 두고 정청래 전 더불어민주당 대표가 전날 이원택 전북지사 취임식에서 “도민들이 광주·전남에 큰 투자가 이뤄지는데 전북은 뭐냐(고 한다)”고 한 발언을 겨냥한 것 아니냐는 뒷말도 나왔다. 이 대통령은 “요즘 세상에 압력 넣는다고 기업이 옮겨오는 경우가 어딨나”며 “관치 행정 하던 시절 생각으로 (기업의 투자를) 강제할 수 있겠다는 생각 자체가 구태”라고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대에서 주재한 수석보좌관회의에서도 ‘3대 메가프로젝트’에 대해 “국토 전체를 한국판 실리콘밸리로 탈바꿈시키는 원동력이 될 것”이라며 “국정의 최우선 순위에 올려놓고 사업 진행에 속도를 내야 한다”고 말했다.

이 대통령은 “역대 정부들도 시대의 갈림길에서 새로운 도전을 통해 더 큰 도약의 문을 열어왔다”면서 “중화학공업 육성으로 수출입국의 길을 연 1970년대 박정희 정부와 IT(정보기술) 대국의 초석을 다진 2000년대 김대중 정부에 이은 세 번째 디딤돌이 될 것”이라고 말했다.