창원서 40대 여성 흉기에 찔려 숨진 채 발견···경찰 수사

경남 창원의 한 주거지에서 40대 여성이 흉기에 찔려 숨진 채 발견돼 경찰이 수사에 나섰다.

2일 경남경찰청에 따르면 지난달 30일 오후 6시 28분쯤 창원시 성산구 중앙동 한 주거지에서 40대 여성 A씨가 숨진 채 발견됐다는 신고가 접수됐다.

신고는 용의자로 추정되는 40대 남성 B씨의 지인이 한 것으로 전해졌다. 발견 당시 A씨는 흉기에 찔린 상태였다.

경찰은 용의자 등 주변인을 상대로 정확한 사건 경위와 사망 원인 등을 조사하고 있다.