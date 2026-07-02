섬마을 어르신 돌봄 공백 줄인다···방문요양 교통비 2.2배 인상

교통이 불편한 섬 지역에서 방문요양 인력을 구하지 못하는 문제를 해결하기 위해 정부가 요양보호사 등 장기요양 종사자 지원을 확대한다. 섬 지역 교통비 지원액을 하루 6800원에서 1만5000원으로 올리고, 월 5만원의 농·어촌 장기요양요원 지원금 대상 지역도 넓어진다.

보건복지부는 2일 ‘2026년 제1차 장기요양위원회’를 열고 교통이 불편한 섬 지역 어르신의 장기요양서비스 접근성을 높이기 위한 지원 확대 방안을 논의했다고 밝혔다. 이번 대책은 지난 2월 이재명 대통령 주재로 열린 경남 타운홀 미팅에서 저인구 섬 지역 요양보호 서비스 사각지대 문제가 제기된 데 따른 후속 조치다. 당시 이 대통령은 섬 지역 수급자에게 안정적인 서비스가 제공될 수 있도록 구체적인 지원책을 검토하라고 지시한 바 있다.

우선 정부는 섬 지역 장기요양서비스 제공에 따른 이동 부담을 줄이기 위해 원거리 교통비를 올린다. 방문요양 또는 방문목욕 기관이 없는 섬 지역에 적용되는 원거리 교통비는 현재 하루 6800원인데 이를 오는 10월부터 하루 1만5000원으로 120% 인상한다.

요양보호사 등 장기요양 인력을 확보하기 위한 ‘농·어촌 장기요양요원 지원금’ 대상 지역도 확대한다. 현재 인구감소지역과 의료취약지역이 겹치는 52개 시군구에서 일하는 장기요양요원에게는 월 5만원의 추가 수당이 지급된다. 정부는 이 지원 대상을 의료취약지역 6개 시군구와 가족요양비 지급 대상인 섬 지역 189곳까지 넓히기로 했다

아울러 섬 지역에 사는 수급자가 가족에게 돌봄을 받는 경우 급여 인정 기준도 완화한다. 현재 가족인 요양보호사가 방문요양을 제공하면 원칙적으로 하루 60분까지만 급여로 인정하는데 섬에 사는 수급자가 가족에게 방문요양을 받을 때는 하루 90분까지 급여를 산정할 수 있게 개선한다.

이날 위원회에서는 장기요양 신등급판정체계 도입방안도 함께 논의됐다. 신체기능 중심인 현행 판정 방식에서 벗어나 치매 등 인지기능과 문제행동에 대한 평가를 강화하는 것이 핵심이다. 복지부는 관련 연구 결과 등을 바탕으로 새 등급판정체계 도입 방안을 구체화할 계획이다.

현수엽 복지부 제1차관은 “초고령사회에 대응하기 위해서는 어르신들이 필요한 돌봄 서비스를 적시에 받을 수 있는 기반을 마련하는 것이 중요하다”며 “돌봄 사각지대를 해소하고 이용자 욕구를 정확하게 반영할 수 있는 제도적 기반을 마련해 나가겠다”고 밝혔다.