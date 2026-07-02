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‘광화문 일민미술관 흉기 난동’ 70대 남성 구속 송치

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본문 요약

서울 종로구 동아일보 사옥 일민미술관에서 40대 남성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 70대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 종로경찰서는 2일 살인미수와 방화예비 혐의로 70대 남성 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 26일 오전 7시47분쯤 일민미술관에서 지인 사이인 40대 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐다.

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‘광화문 일민미술관 흉기 난동’ 70대 남성 구속 송치

입력 2026.07.02 17:41

  • 최서은 기자

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경찰 마크. 김창길 기자

경찰 마크. 김창길 기자

서울 종로구 동아일보 사옥 일민미술관에서 40대 남성에게 흉기를 휘두른 혐의를 받는 70대 남성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 종로경찰서는 2일 살인미수와 방화예비 혐의로 70대 남성 A씨를 검찰에 구속 송치했다고 밝혔다.

A씨는 지난달 26일 오전 7시47분쯤 일민미술관에서 지인 사이인 40대 B씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 긴급 체포됐다. B씨는 팔을 다쳐 병원에 이송됐으나 생명에 지장은 없는 것으로 파악됐다.

A씨는 범행 직후 택시를 타고 서울 용산구 삼각지, 동작구 노량진 등을 거쳐 도주하다가 관악구 소재 지인 주거지에서 붙잡혔다.

경찰은 A씨가 흉기를 휘두르기 전 방화를 준비했던 정황도 파악해 방화예비 혐의도 적용했다.

경찰은 지난달 27일 A씨에 대한 구속영장을 신청했고 법원은 지난달 28일 증거인멸 및 도주 염려가 있다며 구속영장을 발부했다.

A씨는 일민미술관이 있는 동아일보 사옥 일대 청소 업무를 해온 것으로 전해졌다. B씨는 사옥 내에서 근무하다 최근 사직서를 낸 것으로 알려졌다.

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