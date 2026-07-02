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서울교통공사 “전장연 지하철 탑승시위 무관용 원칙 따라 강력 대응”

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본문 요약

서울교통공사가 전국장애인차별철폐연대의 지하철 탑승 시위에 대해 철도안전법 등 관련 법령에 따라 '무관용 원칙'을 적용한다고 2일 밝혔다.

김태균 서울교통공사 사장은 "열차 운행을 방해하거나 시민 안전을 위협하는 불법 행위에 대해서는 관계 기관과 협력해 법과 원칙에 따라 엄정 대응하고, 시민 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

전장연 지하철 탑승 시위는 지난 1월 2일 이후 6개월 만이다.

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서울교통공사 “전장연 지하철 탑승시위 무관용 원칙 따라 강력 대응”

입력 2026.07.02 17:54

수정 2026.07.02 17:58

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  • 류인하 기자

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전장연, 2일부터 지하철 탑승 시위 재개

서교공 “민·형사 소송 등 강력대응할 것”

시청역 천막도 철거 예고

전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속회원들이 2일 시청역 1호선 서울역 방면 플랫폼에서 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 하고 있다. 연합뉴스

전국장애인차별철폐연대(전장연) 소속회원들이 2일 시청역 1호선 서울역 방면 플랫폼에서 ‘69차 출근길 지하철 탑니다’ 시위를 하고 있다. 연합뉴스

서울교통공사가 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 지하철 탑승 시위에 대해 철도안전법 등 관련 법령에 따라 ‘무관용 원칙’을 적용한다고 2일 밝혔다.

전장연은 지난 1일 밤 시청역 역사 내에서 노숙 시위를 한 데 이어 2일 오전 출근 시간대에 1호선 시청역 승강장에서 지하철 탑승 시위를 벌였다. 이 과정에서 1호선 하행선 열차가 약 8분가량 지연됐다.

공사는 전장연 시위 예고에 지하철 보안관 100여 명을 포함해 130명의 인력을 현장에 사전 배치하고, 여러 차례 퇴거 경고 방송을 실시했다.

공사 관계자는 “시민의 기본권인 이동권을 볼모로 삼는 이 같은 불법 행위에는 무관용 원칙을 고수하고, 민·형사상 법적 조치를 포함해 강력히 대응할 방침”이라고 밝혔다. 공사가 전장연을 상대로 진행 중인 민형사 소송은 총 9건(형사 5건·민사 4건)에 달한다.

이와 함께 공사는 지난 4월 24일부터 시청역 1·2번 환승 통로에서 진행 중인 전장연의 천막 농성에 대해서도 엄정 조치한다는 방침이다. 공사는 지난달 26일 이 단체에 자진 철거 계고서를 발부한 상태다.

공사는 오는 10일까지 정한 기한 내에 천막 등을 철거하지 않을 경우 무허가 시설물 철거 청구 소송 등 법적 절차에 즉시 착수한다는 계획이다.

김태균 서울교통공사 사장은 “열차 운행을 방해하거나 시민 안전을 위협하는 불법 행위에 대해서는 관계 기관과 협력해 법과 원칙에 따라 엄정 대응하고, 시민 불편을 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

전장연 지하철 탑승 시위는 지난 1월 2일 이후 6개월 만이다. 전장연은 김영배 더불어민주당 의원에게 ‘지방선거가 끝날 때까지 시위를 유보해달라’는 제안을 받고 시위를 멈췄다.

박경석 전장연 상임 공동대표는 이날 시위에서 “이재명 정부가 윤석열 정부와 무엇이 다른지 보여달라. 대화를 통해 장애인 권리를 어떻게 보장할지 구체적으로 밝혀달라”고 말했다.

박 대표는 오세훈 서울시장에게도 “권리 중심 노동자 400명 해고를 철회하고 대화를 통해 이 문제를 해결해줄 것을 촉구한다”고 했다.

영문번역(English Translation)
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