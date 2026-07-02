한화오션 하청노조, 원청 상대 쟁의권 확보…‘노란봉투법’ 이후 첫 원청 상대 파업

한화오션에서 급식 및 시설관리 업무를 해온 하청 노동자들이 교섭에 응하지 않는 원청을 상대로 쟁의권을 확보했다. 지난 3월 노란봉투법(개정 노동조합 및 노동관계조정법) 시행 이후 하청 노조가 원청을 상대로 파업권을 획득한 첫 사례다.

경남지방노동위원회는 2일 민주노총 금속노조 웰리브지회가 한화오션을 상대로 낸 노동쟁의 조정 신청에 대해 ‘조정 중지’를 결정했다. 노동위원회는 노사 입장 차가 크다고 판단하면 조정 중지를 결정할 수 있고, 노조는 합법적으로 파업할 수 있게 된다.

앞서 노조는 웰리브지회에 대한 한화오션의 사용자성을 인정하는 중앙노동위원회(중노위) 판단이 나왔음에도 사측이 계속해서 교섭에 응하지 않고 있다며 지난달 22일 경남지노위에 노동쟁의 조정을 신청했다.

중노위는 지난달 15일 “노조가 교섭을 요구한 산업안전·작업환경 의제에 대해 조합원이 일하는 조리실, 세탁실, 통근버스 등 작업장의 노후 시설이나 설비 개선은 그 소유자인 한화오션의 협조와 승인 없이 웰리브가 단독으로 이행할 수 없다”며 웰리브지회에 대한 한화오션의 사용자성을 인정하고 경남지노위의 초심을 유지했다. 경남지노위는 이보다 앞선 지난 4월16일 한화오션에 대한 웰리브지회의 교섭권을 인정했지만 회사 측이 중노위에 재심을 신청했다.

한화오션 측은 교섭창구 단일화 절차가 종료되지 않은 상황에서 노조의 교섭 요구에 응할 수 없다는 입장이다.

금속노조는 이날 성명을 내고 “노조는 경남지노위 초심 결정을 근거로 한화오션에 단체교섭을 요구했고, 중노위 재심 결정 이후까지 10차례 단체교섭을 요구했으나 한화오션은 모두 거부했다. 이에 쟁의조정 신청을 하게 된 것”이라며 “한화오션은 노동위의 결정을 이행하고 단체교섭에 나와야 한다”고 요구했다.

이어 “노조는 이번 쟁의조정 중지 결정을 바탕으로 한화오션에 11차 단체교섭을 요구할 것”이라며 사측이 응하지 않는다면 파업에 돌입할 것이라고 예고했다. 웰리브지회는 지난달 18일과 19일 파업 찬반투표를 실시해 84.2% 찬성으로 파업을 가결한 바 있다.